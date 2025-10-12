Resultados Melate, Revancha y Revanchita 12 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4121

Sorteo Melate Revancha Revanchita Especial

Este domingo el sorteo Melate, Revancha y Revanchita vuelve con más dinero para todos aquellos que compraron su billete y esperan con ansia los números ganadores de esta noche. Sin duda, este sorteo continúa como uno de los favoritos de los jugadores mexicanos.

Por ello aquí te contamos cuáles fueron los números ganadores, dónde puedes ver la transmisión en vivo, dónde cobrar tu premio en caso de ser uno de los ganadores, entre otros datos relevantes que tienes que conocer sobre el sorteo de este domingo 12 de octubre… ¡Que la suerte esté de su lado!

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4121?

La edición 4121 de Melate presentó un acumulado de 290.9 millones de pesos, una cifra que refleja el crecimiento progresivo de este tradicional sorteo. Cada vez que no hay ganadores del premio mayor, la bolsa se incrementa, alimentando la expectativa y la ilusión de quienes buscan cambiar su vida de manera inmediata.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4121

La transmisión del sorteo 4121 se realizó a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo su sitio web, YouTube y Facebook.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4121?

El sorteo de Melate 4121 comenzó puntualmente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, junto con sus modalidades Revancha y Revanchita, ofreciendo a los jugadores tres oportunidades de ganar con un solo boleto.

¿Cómo se juega Melate?

Participar en Melate es sencillo y accesible. Cada jugador elige entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional conocida como “complementaria”, que permite acceder a premios secundarios.

Un detalle que hace a este sorteo especialmente atractivo es que el mismo boleto incluye la participación automática en Revancha y Revanchita, sin costo adicional. Esto significa que, con una sola apuesta, los jugadores pueden aspirar a múltiples premios y aumentar sus posibilidades de obtener un premio significativo.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4121?

Los resultados oficiales se pueden verificar en la página web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados y mediante el verificador digital en línea, que permite ingresar el número de folio del boleto y confirmar si ha sido premiado. Esta herramienta ofrece una manera rápida, segura y confiable de conocer el estatus de cada apuesta.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El boleto de Melate tiene un precio base de 15 pesos. Los jugadores que buscan aumentar sus oportunidades pueden agregar Revancha por 10 pesos y Revanchita por 5 pesos adicionales, lo que eleva la inversión total a 30 pesos. Con este monto, es posible participar en las tres modalidades y maximizar las posibilidades de ganar.