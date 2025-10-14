Resultados Lotería Nacional 14 octubre 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3988

Sorteo Mayor 3988 de la Lotería Nacional Este martes 14 de octubre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 3988 de la Lotería Nacional se lleva a cabo este martes 14 de octubre de 2025 en el emblemático salón de sorteos de la institución, en la Ciudad de México. Miles de participantes siguen con atención la transmisión en vivo, aguardando el momento en que los tradicionales niños gritones anuncien los números ganadores.

En esta edición, la Lotería Nacional dedicó el sorteo al aniversario del Heroico Colegio Militar.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional?

El Sorteo Mayor 3988 otorgó un premio principal de 21 millones de pesos al billete completo, integrado por tres series. Cada serie individual repartió 7 millones de pesos, mientras que un solo cachito, con valor de 30 pesos, pudo alcanzar 350 mil pesos.

En total, la bolsa de premios ascendió a 66 millones 99 mil pesos, distribuidos entre 18,760 premios y reintegros, una cifra que refuerza el atractivo del Sorteo Mayor como uno de los más esperados del año.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Mayor 3988 de la Lotería Nacional

El evento es transmitido en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde los espectadores pueden seguir el desarrollo del sorteo y escuchar las voces de los niños gritones anunciando los números ganadores.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3988 de la Lotería Nacional?

La ceremonia inicia a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), manteniendo el horario habitual de los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3988 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Mayor 3988 pueden consultarse en los expendios autorizados y en el verificador digital de la página oficial de la Lotería Nacional, una herramienta diseñada para confirmar de manera rápida y segura si un número resultó ganador.

Además, los números premiados se publican en las redes sociales y plataformas digitales de la institución, lo que permite a los jugadores acceder a la información desde cualquier dispositivo. Con ello, la Lotería Nacional busca garantizar un proceso confiable y accesible para todos los participantes que depositan su ilusión en cada billete.