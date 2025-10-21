Danny Trejo ‘Machete’ en silla de ruedas: ¿qué le pasó al actor?

¿Qué le paso a Machete? Dany Trejo, el famoso actor de Hollywood preocupa a sus fans, tras viralizarse una imagen donde aparece en silla de ruedas.

Dany Trejo, también conocido como Machete nacido el 16 de mayo de 1944 en Los Ángeles, California, es descendiente de una familia de origen mexicano - estadounidense. y se ha labrado un prolifica carrera como actor, apareciendo en más de 400 películas y series de televisión. En lo que va de su carrera, Trejo ha trabajado con con reconocidos directores como son Robert Rodriguez, Quentin Tarantino, Michael Mann y Rob Zombie.

Su historia personal lo catapulto a la fama, incluso antes de haberse convertido en un respetado actor en la industria de Hollywood; todos conocen su crush con Salma Hayek, el famoso tatuaje del rostro de la actriz que se hizo en el pecho aun estando en la cárcel.

Además de trabajar en el cine, este actor multifacético, ha dejado una huella en la televisión, interpretando a Tortuga, en la aclamada serie Braking bad, dejando una de las escenas más inquietantes y sangrientas en el universo de Vince Gilligan.

Sus características físicas, sumado a su personalidad lo convirtieron en un hito, corándose como uno de los actores de origen latino con una de las trayectorias más sólidas en la industria de Hollywood.

Sin embargo, recientemente el nombre de Machete se hizo viral debido a imágenes que circulan en redes sociales donde se puede ver al actor en silla de ruedas, hecho que preocupo a sus fanáticos, pensando que se trataba de un problema de salud.

¿Pero, qué es lo que le realmente le sucedió al actor?

Las imágenes muestran al actor Dany Trejo, siendo ayudado por una persona, que al parecer se trata e su hijo gilbert, a subirse a una silla de ruedas, lo que genero especulaciones sobre su actual estado de salud.

Sin embargo, afortunadamente el medio TMZ, confirmo que no se trata de problemas de salud graves.

La imagen, explica fue captada en el aeropuerto internacional Persona en Toronto, y más bien, la silla de ruedas le facilita la movilidad en el aeropuerto al actor, pues recientemente se había sometido a un remplazo de rodilla, y se encuentre en recuperación. Pero en general todo bien para nuestro querido Danny, a quienes esperamos muy pronto poder ver de regreso a la pantalla grande con alguno de los personajes rudos y curtidos que lo caracterizan.