Frankelda tendrá vasos de edición limitada: cuál es el costo y dónde conseguir el tuyo

Soy Frankelda La película tendrá vasos coleccionables cortesía de Cinépolis. (Especial)

La película Soy Frankelda finalmente se estrenará en cines este jueves 23 de octubre. La película es el primer largometraje de stop-motion producido en México y está dirigido por los hermanos Roy Ambriz y Arturo Ambriz.

Esta cinta inauguró el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en junio de 2025 y se predice un éxito en taquilla una vez que los horarios estén disponibles, pues México ha sido reconocido recientemente por ser un país que aprecia y apoya el cine de animación independiente, como fue el caso de Flow.

A partir de este 23 de octubre, los mexicanos tienen la oportunidad de resaltar el nombre de México en la industria cinematográfica de animación al apoyar el proyecto en cines como han hecho con otras producciones animadas; esta ocasión, será apoyando una película completamente mexicana.

En honor a la primera película stop-motion producida en el país, Cinépolis lanzará vasos coleccionables ¡y puedes conseguir el tuyo desde este 22 de octubre!

¿Cuánto cuesta y dónde conseguir el vaso coleccionable de Soy Frankelda?

No hay película especial de la que no se desee mantener un recuerdo, sea tangible o intangible. En el caso de Soy Frankelda, podrás obtener un vaso edición limitada como homenaje a su estreno en cines.

En su cuenta X, Cinépolis publicó el anuncio de los vasos temáticos, los cuales tienen una imagen en 2D de los protagonistas y el título del filme.

El precio será de 99 pesos y ya incluye un refresco de tu elección.

Podrás obtenerlo directamente en la dulcería a partir del 22 de octubre de 2025, pero su venta está limitada a las siguientes sucursales del país:

CDMX:

Fórum Buenavista.

Parque las Antenas.

Parque Tepeyac.

Perisur.

Town Center El Rosario.

Universidad.

Estado de México:

Galerías Metepec.

Neza Jardín Carso.

Plaza Aragón.

Sendero Ixtapaluca.

Otros estados:

Américas Playa del Carmen.

Américas Veracruz.

Américas Xalapa.

Angelópolis.

Centro Max.

Forum Tlaquepaque.

Galerías Guadalajara.

Galerías Pachuca.

Oaxaca.

Plaza Morelia.

¿De qué trata Soy Frankelda?

Bajo la dirección de los hermanos Ambriz y el apoyo del cineasta Guillermo del Toro, el proyecto de Cinema Fantasma nos narra la historia de una joven escritora del siglo XIX que deberá viajar al Reino de las Pesadillas junto a un atormentado príncipe.

En este mundo de criaturas y temores, Frankelda deberá enfrentarse a los monstruos que ella misma creó para proteger el equilibrio entre ficción y realidad.

Cabe mencionar que la película es una extensión del mundo ya expuesto en la serie Sustos ocultos de Frankelda, cuyo piloto fue lanzado el 11 de noviembre de 2019 y su primera temporada se estrenó en HBO Max el 29 de octubre de 2021.

Sin embargo, Roy y Arturo Ambriz aclararon que no hay necesidad estricta de mirar la serie antes de ver Soy Frankelda, pues pensaron toda la película para alguien que no ha tenido oportunidad de ver la serie, “pero claro que si ya vieron la serie la pueden disfrutar todavía más y hay varias recompensas para los fans".

“No sean HDSPTM, vayan a verla”, apoyó Guillermo del Toro

Soy Frankelda busca romper esquemas, abrir caminos a nuevas voces y formatos, se trata de un musical gótico de stop-motion que muestra temas como la invisibilización de las mujeres en el mundo del arte y la literatura, así como la importancia de enfrentar tus miedos.

“Este tipo de cine no es un riesgo, es una oportunidad, es el futuro”, expresaron los directores hermanos.

Guillermo del Toro Invita al público a ver Soy Frankelda. (Captura de pantalla en X)

Guillermo del Toro, ganador de tres premios óscares, ha difundido y apoyado este proyecto desde sus inicios, animando al público a ver la película desde su cuenta X.

Mañana 23 de octubre será el gran estreno y México tiene la importante tarea de, una vez más, apoyar la originalidad, la creatividad y el corazón de su arte mexicano.