Resultados Melate, Revancha y Revanchita 24 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4126

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 24 de octubre (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita número 4126 mantiene a la expectativa a millones de personas la noche de este viernes 24 de octubre de 2025. Con una bolsa acumulada muy atractiva, miles de participantes siguen en directo la transmisión con la esperanza de acertar la combinación de números que podría cambiarles la vida.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Melate 4126?

El acumulado del Melate 4126 superó los 331.3 millones de pesos, una cifra impresionante que refleja las semanas sin ganador del premio mayor. Cada edición sin aciertos incrementa el monto, y esta vez la expectativa alcanzó niveles históricos entre los jugadores más fieles.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4126

La Lotería Nacional transmite el sorteo en vivo a través de YouTube, donde miles de espectadores se conectan para conocer en tiempo real los números ganadores del Melate y sus ediciones complementarias Revancha y Revanchita.

Para quienes no puedan seguir la emisión, el video completo permanece disponible en los canales oficiales, así como los resultados publicados en la página institucional de la Lotería Nacional.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4126?

El sorteo Melate 4126 comenzó a las nueve de la noche. Junto con el Melate, se llevarán a cabo las ediciones Revancha y Revanchita, que ofrecen nuevas oportunidades de ganar con el mismo boleto.

¿Cómo se juega Melate?

Jugar Melate es sencillo y atractivo. Cada participante elige entre seis y diez números del 1 al 56, y durante el sorteo se extraen seis números ganadores y una esfera adicional conocida como “complementaria”, que otorga premios secundarios.

Una característica que lo distingue es que con un solo boleto el jugador participa también en Revancha y Revanchita, incrementando las posibilidades de obtener un premio sin necesidad de comprar más combinaciones.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4126?

Los resultados oficiales del sorteo 4126 pueden verificarse en la página web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados o a través del verificador digital en línea, donde basta ingresar el número de folio del boleto para conocer de inmediato si ha sido premiado.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo básico para participar en Melate es de 15 pesos. Quienes deseen ampliar sus oportunidades pueden agregar Revancha por 10 pesos y Revanchita por 5 pesos adicionales, con una inversión total de 30 pesos.