Día de muertos 2025: Este lunes 27 de octubre llegan los espíritus de tus mascotas

Los festejos se inician desde el 27 de octubre, cuando se espera la visita de las ánimas de las mascotas que fallecieron para retornar a la ofrenda y disfrutar de la comida favorita y pasar tiempo con sus humanos.

El Día de Muertos es el momento en el que los mexicanos recuerdan y honran a sus seres queridos que ya no se encuentran en la tierra.

Dicen que el amor no muere, solo cambia de forma. Pese a que nuestras mascotas ya no se encuentran físicamente con nosotros, el amor y el recuerdo prevalecen hasta que es nuestro turno de estar con ellos, pues sus huellas invisibles en nuestra rutina, silencio y rincones del hogar donde estaban quedan para siempre.

Día de muertos 2025: Este lunes 27 de octubre llegan los espíritus de tus mascotas

¿Cuándo se pone la ofrenda para mascotas?

De acuerdo a las creencias populares, los perros, gatos y otras mascotas regresan a los hogares durante la noche del 27 de octubre, por lo que desde las primeras horas del día se les prende una vela y la luz les da el camino de retorno a su antiguo hogar.

Cabe señalar que no existe una hora exacta en la que las mascotas se encuentren ya en nuestra casa, pero se cree que pueden durar todo el día e incluso irse en la madrugada del 28 de octubre.

No obstante, más allá de la fecha y hora exacta, lo importante es recordar a aquellas compañías que estuvieron con nosotros.

¿Cómo se hace una ofrenda para las mascotas?

De la misma manera en la que se hacen altares para los seres humanos, se coloca un espacio para las mascotas. En ella se incluye la fotografía, agua, su comida preferida, desde sus croquetas, premios, pollo u otras cosas que se les daba en vida y amaban. También nuestras mascotas tenían juguetes favoritos con los que se divertían, y qué mejor que dejarles un recuerdo que los hacía aún más felices.

También es indispensable colocar agua, ya que, según la creencia, calma la sed de las almas en su viaje de regreso, y una vela para iluminar su camino y que lleguen sin perderse.

La elección es de cada persona, basada en lo que sus compañeros peludos disfrutaban. En caso de que se cuente con ella, también se puede colocar la urna con las cenizas de la mascota.