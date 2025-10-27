Netflix anuncia serie animada para Crash Bandicoot

Netflix anuncia adaptación de Crash Bandicoot a serie animada (Activision)

Netflix sigue apostando por las adaptaciones de videojuegos, en este caso anunció la creación de una serie animada para el iconicó marsupial de los videojuegos: Crash Bandicoot.

Esto lo informó mediante su espacio “What’s on Netflix”, sin dar fecha de estreno aún, solamente se sabe que el proyecto estará a cargo de WildBrain Studios, encargado de otro éxito dentro de la plataorma de streaming: Sonic Prime.

Crash: icónico personaje de Sony y PlayStation en los 90’s

El personaje fue creado por la empresa Naughty Dog para el primer PlayStation en 1996, el cual fue todo un exito para la consola por su innovadora combinación de diseño 2D y 3D.

Asimismo, destacó por sus personajes bizarros y jugabilidad divertida, aunque el primer juego sigue destacando como un gran reto para los gamers debido a su dificultad.

Este fue creado como una medida para competir directamente con Super Mario Bros, franquicia ya posicionada de Nintendo para esa época.

Y hoy, en poder de Activision, revivió la saga mediante el remake de la triología original y Crash Team Racing (CTR), videojuego de carreras del marsupial y su universo y una cuarta entrega que sirve como continuación directa de los tres primeros juegos.