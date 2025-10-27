Spotify lanza una patente para una tecnología que podría generar mezclas de canciones personalizadas

Spotify lanzará patente para mezclar música Especial

Spotify no para de sorprendernos con sus nuevas implementaciones y opciones para escuchar música, ya que esta vez nos brindará la opción de mezcla nuestra música favorita y luego combinarlas automáticamente en nuevas versiones mashup para usuarios individuales.

¿Cómo funciona el generador de mezclas?

De acuerdo con el documento oficial de la patente, que puedes leer aquí, la tecnología funcionaría separando primero las pistas en sus partes componentes (voces e instrumentales) y luego “agregando el componente vocal” de “al menos una pista musical a al menos un segmento seleccionado de la pista musical base”.

En otras palabras, el algoritmo de Spotify podría superponer automáticamente el canto de una canción sobre la pista de fondo de una canción completamente diferente, aunque los usuarios seguirían controlando las decisiones creativas.

La presentación explica: “Algunos sitios web comerciales permiten a los usuarios escuchar listas de reproducción adaptadas a sus gustos, basadas en técnicas de aprendizaje automático de vanguardia. Sin embargo, el arte de personalizar las pistas musicales según los gustos de los usuarios aún no se ha perfeccionado”.

La patente describe un sistema que evaluaría las características musicales para garantizar la compatibilidad, incluyendo lo que la solicitud denomina “distancias vectoriales de características acústicas”, la correspondencia de tempo y la progresión armónica. Analizaría si dos canciones tienen tonalidades compatibles, tempos similares y si sus ritmos están correctamente alineados.

La tecnología realizaría un procesamiento de audio cuidadoso, desde cambios de tono hasta estiramiento de tiempo, y lo que la patente llama “refinamiento de transición” para garantizar transiciones musicales suaves.

La presentación también hace referencia a la generación de títulos personalizados para estas creaciones mixtas, combinando palabras de los títulos de las canciones originales e incluso creando “carátulas de álbum personalizadas” mezclando imágenes asociadas con las pistas combinadas.

A pesar de este anuncio, un portavoz de Spotify señaló que esta y otras patentes, “formarán parte de ofertas futuras”, por lo que habrá que ser pacientes y esperar un anuncio formal.