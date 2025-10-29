Disfraces más populares para Halloween 2025 en México

Has llegado al lugar indicado. Hoy te presentamos Frightgeist, una terrorífica herramienta de Google Trends que te dice cuales son los disfraces en tendencia para esté 2025, además te da la opción de utilizar Google Lens para probarte cada vestuario.

Hoy te compartiremos quienes están en el ranking de los 10 disfraces más buscados esté año en México, para que puedas elegir, cual va mejor con tu personalidad, gustos y presupuesto. Te adelantamos que hay algunos bastante fáciles de conseguir o de hacer por ti misma o por ti mismo.

Disfraces más populares para Halloween esté 2025 según Frightgeist de google Trends





Lorax

El disfraz de Lorax es la búsqueda más popular relacionada con “traje de cuerpo completo naranja”

Lorax Disfraces más populares para Halloween esté 2025 Según Frightgeist de Google Trends

Elphaba (de Wicked)

Este año, el “disfraz de Elphaba” se está buscando más que nunca.

Elphaba (de Wicked) Disfraces más populares para Halloween esté 2025, según Frightgeist de Google Trends:

Derpy el tigre (de KPop Demon Hunters)

Derpy es el tigre más buscado en 202

Derpy el tigre (de KPop Demon Hunters) Disfraces más populares para Halloween esté 2025, según Frightgeist de Google Trends:

Labubu

El interés de búsqueda en Labubu alcanzó un máximo histórico este año

Labubu Disfraces más populares para Halloween esté 2025, según Frightgeist de Google Trends:

Chicken Jockey (de Minecraft)

Las búsquedas de jockey alcanzaron un máximo histórico después del lanzamiento de A Minecraft Movie este año

Chicken Jockey (de Minecraft) Disfraces más populares para Halloween esté 2025, según Frightgeist de Google Trends:

Baby Saja (de KPop Cazadores de demonios)

El interés de búsqueda en “suéter de rombos rosas” alcanzó un máximo de 12+ años en 2025 y Baby Saja es el personaje más relacionado

Baby Saja (de KPop Cazadores de demonios) Disfraces más populares para Halloween esté 2025, según Frightgeist de Google Trends:

Jinu (de KPop Demon Hunters)

Jinu es el demonio de mayor tendencia en 2025

Jinu (de KPop Demon Hunters) Disfraces más populares para Halloween esté 2025, según Frightgeist de Google Trends:

Mira (de KPop Demon Hunters)

Mira tiene la “peluca rosa” y la “falda amarilla” de mayor tendencia este año

Mira (de KPop Demon Hunters) Disfraces más populares para Halloween esté 2025, según Frightgeist de Google Trends

Zoey (de KPop Demon Hunters)

Los “moños espaciales” de Zoey son las principales tendencias en 2025

Zoey (de KPop Demon Hunters) Disfraces más populares para Halloween esté 2025, según Frightgeist de Google Trends

Rumi (De cazadores de demonios del Kpop)

En primer lugar tenemos a Rumi, el disfraz de mayor tendencia, con consultas de “trenza de dragón” y “cabello morado” que se buscan más que nunca.

Rumi (De kpop Demon Hunters) Disfraces más populares para Halloween esté 2025, Según Frightgeist de Google Trends:





¿Que más podemos hacer con Frightgeist de Google Trends para este Halloween?

En esta herramienta de Google, podrás visualizar la lista de disfraces que están en tendencia esté 2025, !hay hasta disfraces para tu perro!, opciones para aquellos que busquen un disfraz en pareja, hay para niños e incluso un apartado especial de maquillaje.

Como puedes ver, la lista se la llevaron los disfraces de KPop Demon Hunters cuya popularidad se ha convertido en un fenómeno global, manteniendo su lugar en el Top 10 de películas más vistas en Netflix.

La película ha sido un éxito masivo desde su estreno, superando a títulos musicales de artistas como BTS y BLACKPINK, quienes la han recomendado, lo cual ha catapultado a KPop Demon Hunters en popularidad, y la gente busca disfrazarse de todos sus personajes.

Así que no hay pretexto, que las ideas sobran para esté Halloween.