Disfraz de Guerreras K-pop Demon Hunters: costos y dónde comprar en México

K-pop Demon Hunters

El impacto del fenómeno animado de Netflix K-pop Demon Hunters traspasará las pantallas durante este Halloween 2025, ya que además de ser la película más vista en la plataforma de streaming, sus entrañables personajes marcaron una gran tendencia.

Una característica fundamental de un exitoso proyecto de k-pop es que marque moda algo que Zoey, Rumi, Mira y los Saja Boys lograron con sus estilos de cabello peculiares, atuendos llamativos y maquillajes en tendencia.

Por eso, este últimos últimos días de octubre se han disparado las ventas de los disfraces alusivos a los personajes de K-pop Demon Hunters, la mayor demanda se concentra en las niñas, pero también hay niños, jóvenes y adultos que quieren copiar los outfits de los idols coreanos animados.

¿Dónde conseguir los disfraces de K-pop Demon Hunters en México?

A la hora de elegir un disfraz, afortunadamente existe un rango de precios y de calidad entre los que el comprador puede elegir; en México, los atuendos de las Guerreras son los más populares y los puedes encontrar en un rango de precios de entre $200 hasta $3,100.

Las opciones de compra más cómodas, y tal vez las más rápidas, sean en línea, dónde Amazon, Mercado Libre y Walmart ofrecen opciones de entrega inmediata en variedad de tallas y estilos.

Mercados locales como el Mercado de Coyoacán, Tacubaya, la Merced, Portales, San Cosme, la Lagunilla, también ofrecen una variedad de opciones para armarte como una cazadora de demonios.