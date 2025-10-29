¡No es tu internet! Usuarios reportan caida de Outlook, Microsoft 365, Teams y Xbox

Outlook, Microsoft 365, Teams y otras plataformas sufren caída mundial

Este miércoles 29 de octubre de 2025, el gigante de la nube, Microsoft Azure, sufrió una falla masiva que dejó sin funcionar servicios como: Microsoft 365, Xbox, Teams, Outlook, entre otros.

¿Por qué se cayó Outlook, Microsoft 365, Xbox y Teams?

Esta caída ocurrió por un cambio de configuración involuntario en el servicio de Azure Front Door, el cual condujo a fallas de acceso, intermitencias y errores a nivel mundial.

La caída afectó tanto a los usuarios y empresas que dependen de la nube de Microsoft que las quejas en redes sociales no se hicieron esperar.

¿Qué servicios se vieron afectados con la caída de Microsoft Azure?

Microsoft 365: no era posible acceder a documentos, correos o Teams.

Xbox y Minecraft: Las consolas y juegos en línea también se cayeron al depender del mismo back-end de Azure.

Empresas como Starbucks y Costco, así como aerolíneas del nivel de Alaska Airlines declararon interrupciones en sus sistemas debido al fallo en la nube.

Este hecho ocurrió justo antes de que Microsoft presentara sus resultados trimestrales, lo que provocó una mayor visibilidad empresarial y mediática.

¿Qué hizo Microsoft?

La compañía ya identificó el origen como “un cambio de configuración involuntario en AFD”. El cual bloqueó nuevos cambios en AFD y empezó un rollback al último estado conocido como “bueno”.

Posteriormente, dirigió el tráfico para que el portal de Azure fuera accesible directamente, evitando la ruta fallida de AFD.

Hasta el momento, los servicios de Microsoft 365, Xbox, Teams y Outlook, ya han sido restablecidos tras la falla de forma paulatina y en la mayor parte de las regiones afectadas.