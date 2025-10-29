¿Qué le pasó a Pedro Ferriz?: “Tengo que atenderme de manera urgente”

Periodista Diego Ferriz alerta por su estado de salud El comunicador alerto a sus seguidores, después de presentar un anuncio en su cuenta de X, donde confirmaba la cancelación del programa que presentaría esta tarde. Aquí lo que se sabe hasta el momento.

El periodista Pedro Ferriz, canceló su noticiero por posible infarto, “tengo que atenderme de manera urgente, “sentenció en un comunicado que compartió en su cuenta de X.

¿Qué le paso a Pedro Ferriz y como está?

El presentador de Ferriz TVE activó alarmas en sus seguidores la tarde del 29 de octubre alrededor de las 18:00 horas, al anunciar en sus redes sociales que cancelaba el programa de hoy, debido a complicaciones de salud; “al parecer tengo un infarto o un derrame, tengo que ir a atenderme de manera urgente”, anuncio el comunicador en su cuenta de X.

Estimado auditorio



Por causas de fuerza mayor, no podré hacer noticiero el día de hoy.

Al parecer traigo un infarto o un derrame y tengo que ir a checarme de manera urgente



Gracias a todos por su comprensión — PEDRO FERRIZ (@pedroferriz3) October 30, 2025

Entre los comentarios, sus seguidores esperaban que se encontrará mejor de salud, deseando que no se tratara de alguna complicación, entre los mensajes de ánimo la diputada Lily Tellez, comento “en mis oraciones”, deseando pronta recuperación al periodista.

Hasta el momento no existe información del estado actual del comunicador y presentador del noticiario Ferriz TVE, sin embargo seguiremos actualizando la información del estado actual del periodista.

¿Cuáles son lo síntomas de un infarto y un derrame cerebral?

Los síntomas de un infarto y un derrame cerebral son los siguientes:

Infarto cerebral (embolia):

Dificultad para hablar o entender lo que otros están diciendo.

Entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo.

Dificultad para caminar o pérdida del equilibrio.

Dolor de cabeza intenso y repentino.

Confusión o pérdida de conciencia.

Derrame cerebral (hemorragia):

Dificultad para ver en uno o ambos ojos.

Dificultad para hablar o entender.

Pérdida de fuerza en un brazo o pierna.

Dolor de cabeza intenso y repentino.

Confusión o pérdida de conciencia.

¿Qué hacer ante un infarto o derrame cerebral?

Infarto y derrame cerebral

Ante un infarto cerebral, es crucial actuar rápidamente.

Pasos frente a un infarto y derrame cerebral

Identificar los síntomas. Llamar a emergencias: La rapidez en la atención médica es vital. Proporcionar detalles sobre los síntomas y la ubicación del incidente es esencial. Primeros auxilios: Si la persona no responde, girarla en posición de recuperación y asegurarse de que las vías respiratorias estén limpias y abiertas.

En el caso de un derrame cerebral, las acciones son similares:

Identificar los síntomas: Debilidad, parálisis, visión borrosa, dificultad para hablar, entre otros. Llamar a emergencias: La rapidez en la atención médica es crucial. Primeros auxilios: Girar la persona en posición de recuperación y asegurarse de que las vías respiratorias estén limpias y abiertas.

Es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez y precisión en el momento crítico en que se esta enfrentando un derrame cerebral o un infarto, o bien estamos en presencia de alguien que lo esta padeciendo.

La prevención y el control de enfermedades crónicas son esenciales para reducir el riesgo de muerte por infarto o por derrame Cerebral.