Reddit sufre caída mundial y deja a usuarios sin servicio temporalmente

Caída global de Reddit Especial

La plataforma de redes sociales Reddit sufrió una caída global la mañana de este martes 4 de noviembre. Los países más afectados por el este fallo, que se detectó alrededor de las 4:27 de la mañana, fueron EU e India.

De acuerdo con un reporte oficial de la compañía Downdetector, dedicada a la detección de fallos tecnológicos, señaló que más de 20 mil usuarios reportaron errores tan sólo en Estados Unidos. Por su parte, India tuvo más de 521 usuarios reportados.

La compañía indicó que los usuarios experimentaban un rendimiento deficiente en la versión web de escritorio, la versión web móvil y las aplicaciones nativos.

A partir de estos informes, Reddit emitió un comunicado en el que señaló que su equipo ya estaba trabajando para resolver el problema. “El problema ha sido identificado y se está implementando una solución. Continuamos monitoreando la situación para detectar cualquier otro problema”, comunicó la compañía en su sitio web.

Un par de horas más tarde, Reddit indicó que el problema “se ha resuelto”. Esta falla ocurre apenas una semana después de la caída de Amazon Web Services, que también provocó la caída de Reddit y otras aplicaciones.

La causa principal fue un error en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) del centro de datos de AWS en el norte de Virginia. El fallo tardó unas horas en arreglarse, pero finalmente todos los servicios se restablecieron.