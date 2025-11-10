Resultados Progol Revancha 2306: ganadores de la quiniela de fin de semana

Resultados Progol 2306 Quinela de fin de semana

La quiniela Progol 2306 ya tiene resultados de los 14 partidos de este fin de semana, incluidos los siete de la Revancha. Con partidos de la Liga MX que definieron los puestos de Liguilla y Play-In, miles de participantes estuvieron pendientes de los marcadores para saber cuántos aciertos tuvieron en esta ocasión.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada de la quiniela Progol 2306?

La edición 2306 alcanzó un acumulado de 30 millones de pesos, una cifra que dejó atrás con holgura los 5 millones garantizados. El crecimiento del premio respondió a la ausencia de ganadores absolutos en semanas previas, situación que disparó el interés y la participación.

En esta ocasión no hubo ganadores con 14 aciertos y la bolsa sigue creciendo.

Resultados de la Quiniela Progol 2306 y premios

Mazatlán 1-1 Necaxa → E

Chivas 4-2 Monterrey → L

Toluca 2-0 América → L

Santos 1-0 Pachuca → L

Morelia 0-0 Tampico Madero → E

Mallorca 1-0 Getafe → L

Brentford 3-1 Newcastle → L

Manchester City 3-0 Liverpool → L

Bologna 2-0 Napoli → L

Genoa 2-2 Fiorentina → E

Lorient 1-1 Toulouse → E

Alverca 1-1 Rio Ave → E

Boca Juniors 2-0 River Plate → L

Tigre 1-0 Estudiantes → L

Resultados Progol Revancha 2306 y premios

Suiza 3-1 México → L

Tijuana 2-0 Atlas → L

Cruz Azul 2-3 Pumas → V

Celta de Vigo 2-4 Barcelona → V

Tottenham 2-2 Manchester United → E

Lyon 2-3 PSG → V

AZ Alkmaar 1-5 PSV Eindhoven → V

La Revancha, diseñada como un segundo aire para los pronosticadores, entregó también premios en categorías secundarias, especialmente para quienes lograron leer con precisión el dominio visitante en Europa y los giros inesperados en los duelos más equilibrados.

¿Dónde consultar los resultados del Progol 2306?

Los resultados pueden revisarse en la plataforma oficial de la Lotería Nacional, en sus redes sociales verificadas y en puntos de venta autorizados. Los jugadores que compraron su registro en línea mediante AlegríaLotería.com reciben la notificación en su correo electrónico, lo que agiliza tanto la revisión como el proceso para reclamar cualquier premio.

Cómo se juega la quiniela Progol

El mecanismo del Progol se centra en anticipar 14 resultados de partidos nacionales e internacionales eligiendo uno de tres caminos por juego, victoria local, empate o triunfo visitante. Los premios se activan desde los 10 aciertos y escalan hasta el pleno. La Revancha agrega siete partidos para dar una segunda oportunidad de premio en la misma jornada.

¿Cuánto cuesta participar en Progol?

El costo de participación se ha mantenido accesible para cuidar el carácter masivo de la quiniela. El registro básico de Progol tiene un valor de 15 pesos, la Revancha 5 pesos y la participación combinada 20 pesos. Los premios pueden cobrarse en oficinas de la Lotería Nacional, puntos de venta oficiales y bancos autorizados como BBVA México, Santander y Scotiabank.