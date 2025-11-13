Liverpool lanza fuertes descuentos y promociones bancarias para el Buen Fin 2025

Buen Fin en Liverpool Buen Fin 2025

El Buen Fin 2025 ha comenzado y Liverpool se posiciona nuevamente como una de las tiendas departamentales con mayores ofertas y beneficios para sus clientes. Del 13 al 17 de noviembre, la empresa ofrece descuentos de hasta 52% en una amplia gama de productos, desde tecnología y electrodomésticos hasta moda, muebles y artículos para el hogar.

De acuerdo con información oficial de Liverpool, además de los descuentos directos, los clientes podrán aprovechar planes de meses sin intereses y opciones de pago diferido como “empieza a pagar en febrero o marzo de 2026”. Estas promociones aplican tanto en tiendas físicas como en compras realizadas a través del portal en línea o la aplicación móvil, disponibles las 24 horas durante los días del evento.

Promociones bancarias exclusivas

La tienda también anunció atractivos beneficios con distintas instituciones financieras. Los usuarios de la Tarjeta Liverpool Visa recibirán dobles Puntos Rosa, mientras que bancos como BBVA, Banamex, Santander y Banorte ofrecerán bonificaciones de hasta 15% al realizar compras con meses sin intereses. En algunos casos, el beneficio puede aumentar si se utiliza una tarjeta digital.

Asimismo, Liverpool confirmó que sus tiendas físicas tendrán horarios extendidos, operando de 10:00 a 22:00 horas, para facilitar el acceso de los compradores y evitar aglomeraciones.

Ofertas sin venta nocturna, pero con descuentos en línea

A diferencia de años anteriores, Liverpool no realizará una venta nocturna especial, pero sí contará con promociones digitales anticipadas en su tienda en línea, donde los consumidores podrán encontrar los mismos descuentos disponibles en sucursales.

El Buen Fin busca incentivar el consumo y la reactivación económica, por lo que Liverpool invitó a sus clientes a comparar precios, revisar las condiciones de pago y aprovechar las promociones de manera responsable.