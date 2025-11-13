¿Starbucks tendrá descuentos por Buen Fin 2025? Todo lo que realmente debes saber

El Buen Fin 2025 ya comenzó, y con él, las compras masivas, los mejores descuentos y un desgaste físico y mental por la exigencia que representa la caza de las mejores ofertas. ¿Se te antoja un cafecito de Starbucks para recobrar la energía?

Aunque la cadena de café tiene una promoción especial de Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre, oficialmente no forma parte de la campaña.

Esto significa que, como consumidor, no habrá algunas de las ventajas típicas de los socios oficiales del Buen Fin, como acumulación de cupones especiales, ciertos métodos de pago aliados, etc.

¿Qué descuentos tiene Starbucks por Buen Fin 2025?

La promoción estará disponible desde el jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025. El descuento será de un 40% sobre productos seleccionados únicamente en tiendas físicas, sin contar Pick Up, ni apps como Didi, Uber o Rappi.

¿Qué productos sí y qué productos no tienen descuento en Starbucks?

Sí están incluidos: tazas, termos, vasos reutilizables, llaveros, stoppers, straw stoppers, prensa de café, cono pour over y cold brew maker

tazas, termos, vasos reutilizables, llaveros, stoppers, straw stoppers, prensa de café, cono pour over y cold brew maker No aplican: colecciones “CORE 2025”, “Been There”, “Merch Reserve”, “XMAS 2025”, colección Barbie o productos no enlistados como seleccionados en la tienda

colecciones “CORE 2025”, “Been There”, “Merch Reserve”, “XMAS 2025”, colección Barbie o productos no enlistados como seleccionados en la tienda El descuento no se acumula con otros beneficios, cupones ni con el programa de lealtad de Starbucks Rewards

Si eres miembro del programa de recompensas, considera que podrías estar renunciando a alguna bebida de cortesía para obtener el descuento.

¿Vale la pena comprar en Starbucks durante el Buen Fin 2025?

Si eres fan de Starbucks, te gustan las piezas coleccionables de la marca y algunas herramientas para café, este es tu momento. Disfruta del 40% de descuento y verifica los productos, la modalidad y las condiciones de compra.