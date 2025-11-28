Resultados del Tris HOY 28 de noviembre de 2025: ganadores del mediodía y el clásico

Hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, serán anunciados los cinco sorteos diarios del Tris: el de mediodía, el de las tres, el extra, el de las siete y el clásico, todos con la promesa de cambiar la vida de cinco grandes ganadores.

Hasta el momento, solo una combinación ha sido revelada, así que si tienes tu boleto a la mano, es tu momento de revisar:

Resultados Tris 28 de noviembre

Sorteo Medio Día 35183: combinación ganadora 9 7 9 4 5 sin multiplicador.

combinación ganadora sin multiplicador. Tris de las Tres: *POR ANUNCIAR*

*POR ANUNCIAR* Tris Extra: *POR ANUNCIAR*

*POR ANUNCIAR* Tris de las Siete: *POR ANUNCIAR*

*POR ANUNCIAR* Tris Clásico: *POR ANUNCIAR*

¿Cómo y cuándo se juegan los sorteos del Tris?

Lotería Nacional (a través del Tris) realiza cinco sorteos diarios:

Tris Medio Día a las 13:00 hrs

Tris de las Tres a las 15:00 hrs

Tris Extra a las 17:00 hrs

Tris de las Siete a las 19:00 hrs

Tris Clásico a las 21:00–21:15 hrs

Puedes apostar desde $1 peso, y el premio aumenta dependiendo de cuánto juegues. Por ejemplo, en la modalidad Directa 5 puedes apostar desde $1 peso a $100 pesos y puedes ganar hasta $50,000.

¿Cómo y dónde reviso si gané en el sorteo Tris?

Si participaste, revisa los “números ganadores” en los portales oficiales o pide a tu agente autorizado que revise tu boleto.

Si tu boleto resultó ganador, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional en Insurgentes Sur 1397, Col. Insurgentes Mixcoac, CDMX.

Tienes hasta 60 días naturales desde el día siguiente del sorteo para hacer válido tu premio.