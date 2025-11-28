Resultados Lotería Nacional 28 de noviembre 2025: ganadores del Sorteo Superior 2865

Sorteo Superior de la Lotería Nacional Este viernes 28 de noviembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Superior 2865 de la Lotería Nacional reunió nuevamente a una comunidad de participantes que sigue cada semanal anuncio de los números ganadores, ahora en la fecha del viernes 28 de noviembre.

Esta edición del cachito se dedicó al 49 aniversario de la Revista del Consumidor, publicación que durante décadas ha construido un espacio fundamental para orientar y proteger a quienes buscan información confiable en temas de consumo.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2865?

La atención del público se concentró en el premio mayor de 17 millones de pesos, configurado en dos series que determinan los montos a cobrar.Quien posea ambas series obtiene el total del estímulo económico. La tenencia de una sola permite acceder a la mitad, una cifra que continúa siendo atractiva para muchos participantes.

El costo del cachito fue de 40 pesos, con una posibilidad máxima de ganar 425 mil pesos por fracción. Para quienes prefieren ampliar sus márgenes, la serie completa se ofreció en 800 pesos, mientras que la compra de las dos series quedó disponible en 1,600 pesos, una modalidad adoptada por jugadores que desean aspirar al monto íntegro del premio mayor.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior 2865 de la Lotería Nacional

La ceremonia se realiza en el salón principal de la Lotería Nacional y el proceso de extracción de números se comparte en tiempo real a través de su canal oficial en YouTube.

La grabación permanece disponible para quienes desean revisar la mecánica del sorteo, confirmar algún número o verificar detalles específicos anunciados durante la lectura oficial.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2865 de la Lotería Nacional?

El sorteo comienza a las 20:00 horas, horario habitual de los sorteos de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2865 de la Lotería Nacional?

La confirmación de premios se puede realizar mediante los canales oficiales de la Lotería Nacional.En su portal digital está habilitada la opción para ingresar el número adquirido y verificar premios con precisión inmediata.

La validación también se ofrece en los puntos de venta autorizados en todo el país, donde los participantes reciben asistencia directa para confirmar cualquier resultado.