Resultados Melate, Revancha y Revanchita viernes 28 de noviembre 2025: números ganadores del sorteo 4141

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 28 noviembre (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4141 se convierte este viernes 28 de noviembre en uno de los eventos más observados de la semana en la Lotería Nacional. La razón de ese interés es la atractiva bolsa acumulada, un monto poco frecuente que alimentó la expectativa por conocer los números ganadores.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4141?

La cifra que capturó el interés del público llegó a 458 millones de pesos, producto de varias semanas sin un ganador del premio mayor. Esa acumulación convirtió al sorteo en uno de los más comentados de 2025.

La cantidad también reforzó el atractivo del sistema Melate, cuya mecánica permite que los montos crezcan de forma exponencial cuando no se registran aciertos plenos.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4141

La Lotería Nacional transmite la edición 4141 a través de su canal institucional en YouTube.

La emisión quedó disponible para quienes deseen revisar el proceso completo del sorteo de Melate, revancha y Revanchita.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4141?

El sorteo sigue el horario establecido de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El sistema de juego ofrece una estructura sencilla y flexible. Cada participante selecciona entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56.

Durante la extracción se revelan seis esferas principales, además de una adicional que determina premios secundarios.

Un elemento distintivo del formato es que un solo boleto habilita el acceso simultáneo a Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio en alguna de las modalidades con una inversión moderada.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4141?

La verificación puede realizarse en el sitio oficial de la Lotería Nacional o en puntos autorizados.La plataforma digital incluye un verificador que permite ingresar los números del boleto para confirmar en segundos si existe algún acierto.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El acceso al sorteo Melate tiene un precio de 15 pesos. La opción Revancha agrega 10 pesos, mientras que Revanchita suma 5 pesos adicionales. Quien decide activar las tres modalidades realiza una apuesta de 30 pesos.