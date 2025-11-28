Volaris y Viva Aerobús anuncian cancelaciones y retrasos en vuelos por actualización de software

La revisión obligatoria de aviones Airbus A320 afectará vuelos en todo el país

Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús informaron que enfrentarán cancelaciones y retrasos en varias de sus rutas debido a una actualización de software ordenada para los aviones de la familia Airbus A320, tras una alerta de seguridad emitida por el fabricante. La medida ya comenzó a impactar vuelos en México y continuará durante los próximos días.

¿Por qué deben actualizar el software?

Airbus lanzó una directiva global luego de un incidente reciente relacionado con un A320, donde se detectó una falla potencial en los sistemas de control derivada de radiación solar intensa. Para evitar riesgos, ordenó que todas las aeronaves del modelo reciban una actualización inmediata antes de seguir operando.

Afectaciones confirmadas por Volaris y Viva Aerobús

Volaris detalló que sus aviones entrarán progresivamente a mantenimiento, lo que provocará demoras y cancelaciones durante las próximas 48 a 72 horas, dependiendo del avance de las actualizaciones. La empresa también habilitó opciones de cambio de vuelo sin costo para los pasajeros afectados.

Por su parte, Viva Aerobús informó que varias de sus aeronaves quedarán temporalmente fuera de operación, por lo que pidió a los usuarios revisar constantemente el estatus de sus vuelos. Aunque no detalló cuántas rutas se modificarán, advirtió que habrá ajustes en su programación habitual.

¿Qué deben hacer los pasajeros?

Tanto Volaris como Viva Aerobús recomiendan a los viajeros verificar su itinerario antes de ir al aeropuerto. Las aerolíneas ofrecen cambios sin penalización vía página web, aplicaciones móviles y centros de atención. Además, sugieren mantenerse atentos a notificaciones oficiales para evitar contratiempos.

La medida se suma a un recall global de la familia A320, que implica revisiones simultáneas en aerolíneas de todo el mundo, lo que explica la magnitud de las afectaciones.