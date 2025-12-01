Conciertos navideños en CDMX: Fechas, horarios, costos y recintos Se acerca la Navidad y no te puedes perder estos conciertos previos a las fiestas decembrinas (Pexels)

Ya llegó la temporada navideña a la Ciudad de México y con ella una agenda llena de shows y presentaciones para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

Desde villancicos hasta jazz y conciertos navideños, esta es la guía completa para que disfrutes de esta temporada navideña lleno de música.

Aquí te compartimos las fechas, horarios y costos para que planees a cuáles asistir y no te pierdas de uno solo en esta esperada temporada del año.

Concierto Navideño en la Catedral Metropolitana

La Universidad de las Américas Puebla y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México presentarán el Concierto Navideño 2025 con más de 100 artistas estudiantes de licenciaturas y posgrados de la UDLAP. El concierto abarcará desde villancicos latinoamericanos, un popurrí moderno y piezas icónicas navideñas.

El concierto será en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México el sábado 6 de diciembre a las 16:30 horas con entrada libre.

Entrada libre



La Navidad se acerca y queremos que formes parte de esta espera. El Cabildo Metropolitano te invita al Concierto Navideño interpretado por el Coro de Cámara de la UDLAP.



6 de diciembre • 19:00 hrs pic.twitter.com/PRgQn80qt3 — Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Mx (@Catedral_CdMx) December 1, 2025

Jazz de Navidad en las Nubes

Si eres amante del jazz o de experiencias únicas, no te puedes perder el concierto “Jazz de Navidad en las Nubes” en el mirador de la Torre Latino, donde podrás celebrar la magia y las alturas. Aquí podrás escuchar en vivo a la Banda Coktail de Nervios.

El lugar será en la Torre Latino y podrás comprar tus boletos desde su página oficial, los cuales costarán $350 pesos IVA incluido. El evento empieza a las 8:00 pm y terminará a las 10:00 de la noche.

Se llevará a cabo los días 12, 17, 18, 19, 22 y 23 de diciembre.

Concierto Navideño de la Banda Sinfónica de la Escuela Superior de Música

La Banda Sinfónica de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con la dirección de Ismael Sánchez, ofrecerá un concierto navideño durante el programa “Luces de invierno” para celebrar la época decembrina.

Se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre en el auditorio Blas Galindo dentro del Centro Nacional de las Artes (CENART) a las 13:30 horas y será de entrada libre.

La Banda Sinfónica de la Escuela Superior de Música nos invita a su concierto navideño. Estará muy bonito y tendrá entrada libre. Si quieren venir, lleguen temprano porque estamos seguros que habrá fila 🎄 pic.twitter.com/JH6p4xJpap — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) November 28, 2025

Concierto Navideño de la Orquesta Sinfónica Nacional de México

Bajo la dirección de Ludwig Carrasco, y con la participación especial de Solistas Ensamble de Bellas Artes, dirigido coralmente por Christian Gohmer, la Orquesta Sinfónica Nacional de México presentará su Concierto Navideño, que incluirá Sadoc el Sacerdote, HWV 258 (Himno de la Coronación núm. 1) de George Frideric Handel; la Cantata I del Oratorio de Navidad, entre otros clásicos navideños.

El evento será en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Principal, el viernes 5 a las 20:00 horas y el domingo 7 de diciembre a las 12:15 horas. Los boletos rondan desde los $150 pesos hasta los $300.

La temporada decembrina ya está cerca 🎄✨



Celebra estas fechas con el Concierto Navideño de la @OSN_MX, bajo la dirección de Ludwig Carrasco, y con la participación especial del Solistas Ensamble de Bellas Artes, dirigido coralmente por Christian Gohmer.



El programa incluye… pic.twitter.com/7GzUp12tHp — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) December 1, 2025

El Rey León Concierto Navideño

Con motivo de las fiestas decembrinas, el elenco de la obra de teatro El Rey León presentará un concierto navideño para que toda la familia pueda disfrutar de un agradable momento.

El concierto será en la Explanada del Teatro Telcel el viernes 5 de diciembre a las 6:00 pm y será gratuito, aunque cabe señalar que el concierto no da acceso a la función.