Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo sale el resumen musical del año?

Spotify Wrapped 2025 El fenómeno de marketing viral entre las usuarias y usuarios de la plataforma de música llega una vez más.

Entre el aguinaldo restaurador, las cálidas y divertidas posadas, o la gustosa cena de Navidad, existe otro evento que se ha vuelto casi una tradición para las personas melómanas y que arriba a finales de año como un resumen personalizado de la música que te acompañó desde enero hasta los últimos días de noviembre: Spotify Wrapped.

Este éxito viral de la aplicación de música se convirtió en una de las dinámicas más entretenidas y esperadas del año, habitualmente lanzado entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre, de acuerdo con la tendencia de los años anteriores.

Sin embargo, ¿cuándo llegará este 2025? ¿Qué puedes esperar de la nueva edición? Ponte cómoda o cómodo y da play a tu artista número uno mientras te contamos todo al respecto.

¿Qué es el Spotify Wrapped?

Es una dinámica creada por la aplicación de música Spotify, nacida como Year in Music durante el año 2015, evolucionando a Spotify Wrapped para el año 2016.

No obstante, durante el periodo de 2016-2018, Spotify Wrapped aún no habría alcanzado la fama viral que tomó en los años posteriores, pues su resumen anual de música se limitaba a una recopilación en forma de playlist de “Tus canciones más escuchadas del año”.

En el año 2019, la experiencia de Spotify Wrapped cambió por completo y fue el primer paso para el rotundo éxito que tuvo a partir de ese momento, dado que el resumen anual de música llegó a la plataforma en formato de historias (stories), lo que facilitó la difusión de los resultados en redes sociales para compartirlos entre amistades y familia.

Esta evolución, de playlist a una experiencia interactiva y colorida, logró que Spotify Wrapped se convirtiera en un fenómeno de marketing viral entre las usuarias y usuarios de la plataforma de música, cuyo resumen puede ser compartido a través de Instagram, Facebook o Twitter (X), cumpliendo uno de los principales propósitos de la música: unir.

¿Cuándo llegará Spotify Wrapped 2025?

La respuesta sencilla e insatisfactoria, es: pronto.

Who do you think is on your Wrapped? pic.twitter.com/5J8QXG0Y5P — Spotify (@Spotify) December 1, 2025

Sin embargo, tomando en cuenta la fecha de lanzamiento en las ediciones pasadas, así como la información del mercado, Spotify Wrapped 2025 no pasará de esta semana; es decir, entre el miércoles 3 de diciembre y el 5 de diciembre, podrás acceder a tu resumen anual de música a través del enlace: spotify.com/wrapped.

También, dependiendo la región que habites, Spotify Wrapped podría llegar a tu aplicación con un día de anticipación o de diferencia.

En caso de que observes a tus conocidos y conocidas compartir sus resultados, mientras tú aún no puedes acceder a ellos, no olvides revisar tu correo electrónico suscrito a tu cuenta; usualmente, Spotify notifica a través de este el lanzamiento de Wrapped.

Recuerda que podrás acceder al resumen a través de la aplicación en celular o tablet, así como tendrá una versión web para computadora.

¿Cómo ha cambiado Spotify Wrapped?

Las ediciones de Spotify Wrapped han cambiado con el paso de los años, mostrando un esfuerzo claro durante el periodo 2020-2023 para obsequiar a sus usuarios y usuarias una experiencia personalizada e interactiva que no sólo resumía sus preferencias musicales durante el año, sino también permitía la reflexión de mirar hacia el pasado y abrazar las canciones que les acompañaron.

En 2020, destacó la adición de podcasts y audiolibros más escuchados, mientras que el 2021 brilló con motion graphics y paletas de colores distintivas que caracterizó el perfil musical de cada persona.

2022 es uno de los años recordados con más cariño, ya que se introdujo la sección Your Audio Aura, que describía tu año musical con colores emocionales, así como realizó mayor interacción con usuarias y usuarios al integrar: “Dos verdades y una mentira”, basadas en tu resumen, y maapas de artistas y comparativas globales.

Para 2023, la edición adquirió mayor complejidad y estilo, mostrando historias al estilo cinematográfico e hizo énfasis en tus “Listening Characters”, que clasificó el comportamiento de cada persona en arquetipos. Durante este año, también se incluyó la sección de “lugares musicales”, que destacó la música compartida entre distintos sitios del mundo.

En 2024, lamentablemente, Spotify Wrapped sufrió un recibimiento en el que resaltó la decepción ante el formato, dado que la mayor parte de la personalización musical fue generada con Inteligencia Artificial.

La novedad de la edición del año pasado, “Music Evolution”, fue vistas como “básica”, “genérica” y “poco personalizada”, dado que usuarios y usuarias de la plataforma reportaron la inexactitud entre la música del resumen anual y la música realmente escuchada durante el año.

El diseño, por otra parte, también recibió críticas del público por su falta de energía visual, animaciones o la creatividad de las ediciones pasadas, haciéndolo sentir más como un reporte genérico creado por IA que una experiencia personal.

¿Qué esperar de Spotify Wrapped 2025?

Tomando en cuenta la fuerte comparación entre las ediciones de los años 2019-2023, con el recibimiento que obtuvo la campaña realizada para 2024, las personas suscritas a la plataforma musical esperan que Spotify haya corregido las diferencias que decepcionaron el año pasado y, este 2025, vuelvan con una novedad que reaviva las experiencias personalizadas de las primeras ediciones.