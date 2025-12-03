Muere atropellado Cruzberto, gatito voluntario de la Cruz Roja

La mascota era símbolo de compañía y apoyo emocional para los paramédicos

El pequeño “Cruzberto”, un gato que había sido rescatado y posteriormente acogido por el equipo de la Cruz Roja en la región Toluca, perdió la vida este miércoles después de ser atropellado en la zona de hospitales, a la altura de Paseo Tollocan y Venustiano Carranza. El felino era una presencia constante en la base y se había convertido en un compañero muy querido por paramédicos y voluntarios.

Personal de la institución informó que el gatito —a quien todos reconocían como voluntario honorario por su cercanía con el equipo— fue impactado por un automóvil cuyo conductor continuó su camino sin detenerse. La noticia causó un profundo pesar entre quienes convivían diariamente con él.

En redes sociales, integrantes de la Cruz Roja publicaron sentidos mensajes para despedirlo. “Gracias, Cruzberto, por el tiempo que compartiste con todos los que formamos parte de la familia de Cruz Roja Mexicana, delegación Toluca, a la cual te uniste por voluntad propia. Extrañaremos tu compañía, tu cariño y los momentos felices que nos regalaste”, expresaron en un mensaje que tocó el corazón de muchos usuarios.

La comunidad de la Cruz Roja le rinde un último adiós con agradecimiento y un recuerdo lleno de afecto. Aunque su paso fue breve, Cruzberto dejó una marca especial en la institución y en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo.