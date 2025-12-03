Resultados Melate, Revancha y Revanchita miércoles 3 de diciembre 2025: números ganadores del sorteo 4143

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 3 de diciembre (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4143 se celebra hoy bajo una expectación inusual debido a una bolsa acumulada que pocas veces se ve; por ello los participantes se mantienen pendientes a los resultados y números ganadores este miércoles 3 de diciembre.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4143?

El monto acumulado alcanzó 477.5 millones de pesos, una cifra que llamó la atención de aficionados habituales y jugadores casuales. Esta suma fue resultado de múltiples ediciones sin un acierto pleno en la combinación ganadora.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4143

La Lotería Nacional publica la transmisión oficial en su canal institucional de YouTube, donde quedó disponible la edición 4143 para quienes deseen revisar cada parte del procedimiento.

El video incluye el sorteo completo de Melate, Revancha y Revanchita, lo que facilita la consulta de los números ganadores y permite verificar con precisión el resultado del sorteo.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4143?

El sorteo mantuvo su horario regular de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El mecanismo de juego se basa en una dinámica accesible. Cada participante elige entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56.

Durante la extracción se revelan seis esferas principales y una esfera adicional que define premios secundarios. Una de las características más valoradas del sistema es que un solo boleto permite participar en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las oportunidades de obtener un premio con una inversión controlada.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4143?

La verificación de los números ganadores puede realizarse en el sitio oficial de la Lotería Nacional o en puntos autorizados. La plataforma digital ofrece un verificador automático donde los jugadores ingresan la combinación de su boleto para confirmar en segundos si obtuvieron algún acierto.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo del boleto de Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha agrega 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos adicionales. Quienes optan por las tres alternativas participan con una apuesta total de 30 pesos, un monto que muchos consideran accesible para competir por una bolsa acumulada que puede alcanzar cifras destacadas.