¡Spotify Wrapped 2025 ya está disponible! Te contamos todo sobre las novedades de esta edición

Spotify Wrapped 2025 Spotify lanzó la edición Spotify Wrapped 2025 esta mañana; el nuevo formato es fresco, interactivo y divertido.

¡Es hoy, es hoy! El momento que todas las personas amantes de la música habían estado esperando desde los últimos días de noviembre.

Spotify lanzó este miércoles 3 de diciembre el resumen musical anual de sus usuarias y usuarios, la tan esperada campaña que al día de hoy se consolida como una de las interacciones en redes sociales más famosa: Spotify Wrapped, con su novedosa edición del año 2025.

A diferencia del año pasado, cuyo formato e interacción resultaron ser —de acuerdo con las críticas compartidas entre internautas— “sólo un reporte genérico generado por IA”, este diciembre la plataforma de música demuestra que puede volver a las animaciones, colores y formato interactivo que cautivó al público en las ediciones predecesoras.

Spotify Wrapped 2025 aparece con fuerza, estilo y un conjunto de novedades que te harán querer compartir de inmediato su contenido en todas tus redes sociales.

¡Te contamos todo lo que esta edición tiene para ti!

¿Cómo acceder a Spotify Wrapped 2025?

A diferencia de años anteriores, Spotify Wrapped no está disponible en formato web, sino que el link al que accedas a través de un equipo te enviará, inevitablemente, al aviso para descargar la aplicación y poder acceder a tu resumen semanal.

No es necesario tener una cuenta premium de Spotify para acceder a tu Spotify Wrapped 2025, simplemente debes tener descargada la plataforma de música en tu teléfono celular o tablet.

Ahora, una vez que ingreses a tu aplicación, tendrás que revisar las opciones del menú superior en la página de inicio, donde ya estará disponible la opción Wrapped.

Das clic ahí ¡y listo! Ya estarás ingresando a todas las novedades que tu Spotify Wrapped 2025 tiene por ofrecerte este año!

¿Cuáles son las innovaciones que contiene Spotify Wrapped 2025?

Para comenzar, el formato habitual de historias (stories) ha dejado atrás el deslizamiento horizontal, trayendo este año un ajuste más cómodo al deslizarse verticalmente.

Clubes en Spotify Wrapped 2025 La edición de este año, asigna al usuario o usuaria a un club de acuerdo a su resumen musical de 2025.

En cuanto al diseño, Spotify ha optado por un estilo renovado y personalizado, colores que se acercan a una moda rock sin dejar detrás el brillo del pop, agregando nuevas funciones interactivas, tales como quizzes, y funciones comunitarias, ya que presenta opciones para compartir tu música del año con la música de tus amistades.

No obstante, aún te contaremos las principales novedades que han mejorado la experiencia de la edición Spotify Wrapped 2025, para que no te pierdas ninguna de ellas.

Elementos interactivos

Una vez que ingresas a tu resumen anual de música, te encontrarás deslizándote de manera vertical a tu 2025 en canciones y artistas.

No sólo eso, Spotify vuelve a sus funciones interactivas al agregar pequeños quizzes como: ¿Qué canción fue la más escuchada en tu año? Si te conoces tan bien como crees, seguramente podrás acertar.

De la misma forma, ¡también hay una carrera entre tus artistas más escuchadas y escuchados! Para una parte de los amantes de la música, la brecha entre los motores competidores es muy corta y difícil de adivinar; para la otra parte, quizá no tanto. ¿Te animarías a apostar con tu propio resumen musical?

Tu edad sonora: Descubre si eres parte de la chaviza... o solicitas mañana tu pensión

Spotify también ha retomado el humor que mostró en ediciones pasadas, aunque esta ocasión no te revelará el el color de tu aura musical, ¡sino la edad a la que perteneces de acuerdo a lo que escuchas!

Habrá personas que no tendrán ninguna variación, tal vez están en el cuerpo correcto en la época correcta. Sin embargo, también existen las almas melómanas atrapadas en otra generación.

¿Seguirás en tus veintes o pasarás a los sesenta de acuerdo a la música de tu 2025? Descúbrelo este día y no olvides compartir en tus redes sociales, por la anécdota.

¿A qué club perteneces de acuerdo tu gusto musical en 2025?

Las innovaciones de Spotify Wrapped no se detienen ahí, sino que también se da a la tarea de analizar tus gustos musicales del año y revelar a qué casa de Hogwarts perteneces, mentira, mentira, pero la selección es casi similar al asignarte en uno de los clubes siguientes:

Cloud State Society.

Grit Collective.

Club Serotonin.

Full Charge Crew.

Cosmic Stereo Club.

Soft Hearts Club.

Dentro de estos clubes, Spotify también te asigna un rol dentro del grupo de acuerdo a tu música escuchada durante 2025, así como te revela el porcentaje internacional de las personas que pertenecen a tu club asignado.

Mensajes de agradecimiento: ¡Todos tus artistas!

Este 2025, Spotify no sólo presentó un mensaje de tu artista preferido o preferida que más escuchaste durante el año, sino que te permite el acceso a todos los mensajes de agradecimiento de tus artistas más escuchados, así como también puedes mirar sus videoclips dentro de la plataforma y la música más reciente.

Wrapped Party 2025

Finalmente, Spotify añadió la opción de iniciar una Wrapped Party con tus amistades o familia para compartir la música que más escucharon este 2025.

¿Te imaginas las diferencias o similitudes que puedan encontrar entre ustedes? El límite de la Wrapped Party es de hasta nueve cuentas, así que corre a reunir a tus personas más cercanas y diviértanse compartiendo la música que resumió el 2025 para cada uno.

No hay duda de que Spotify quiso satisfacer a sus usuarias y usuarios con este edición de Spotify Wrapped 2025; ¿crees que lo ha logrado?

Tal vez en el transcurso del día, tengamos la respuesta a través de las redes sociales que pronto se inundarán con los resultados musicales a nivel mundial.