Asesinan a Josué David Hernández, boxeador mexicano El boxeador habría sido asesinado después de defender a su hermana (Titán Rodríguez)

Es asesinado León Josué David Hernández, joven boxeador mexicano, tras recibir diferentes heridas por un arma blanca durante la noche del pasado martes 2 de diciembre en San Luis Potosí.

El cuerpo del boxeador habría sido encontrado en la calle Fleming, ubicada en la colonia Nuevo Progreso, lugar donde, según las primeras investigaciones, habrían sucedido los hechos.

El boxeador de 20 años de edad supuestamente fue asesinado después de defender a su hermana, quien estaba siendo violentada por su pareja, de acuerdo con lo reportado por diferentes medios.

El asesinato habría ocurrido después de que León Josué David Hernández interviniera para proteger a su hermana, momento en el que su cuñado le provocó diferentes heridas tras atacarlo con una machete, según reportes locales.

Al lugar de los hechos acudió la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, quien abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con el responsable, quien hasta el momento se encuentra prófugo.

Además de la Fiscalía, también acudieron al lugar elementos de seguridad y servicios periciales, los cuales se encargaron de recabar las pruebas y levantar el cuerpo.

León Josué David Hernández fue velado el pasado miércoles 3 de diciembre en su domicilio.

¿Quién era León Josué David Hernández?

El joven boxeador había destacado en este deporte después de haber ganado algunos torneos estatales, quien, de acuerdo con su entrenador Titán Rodríguez, se mantenía invicto (3-0).

Sobre el asesinato de León Josué David Hernández, su entrenador expresó lo siguiente:

“Hoy me despierto con la fuerte y triste noticia de que ya no estás. Mi amigo, mi hermano, mi compañero de corridas, tantos sueños que tenías por cumplir... tantas pláticas y toda la confianza que nos teníamos mutuamente para cumplirlo todo. Una parte de mi corazón se va contigo mi hermano, Solo Dios sabe por qué suceden este tipo de cosas... Me duele mucho tu partida y voy a trabajar tan duro para cumplir todas las metas que teníamos juntos. Te quiero mucho Josué David Hernández y que Dios te reciba en su santo reino. Te llevaste tu 3-0, mi campeón... Es momento de brillar en el cielo mi rey. Siempre orgulloso de ti mi hermano.”

El entrenador aprovechó sus redes sociales para exigir justicia hacia su alumno.