Cloud Dancer: Pantone anuncia el color del 2026 y es ¿un tono de blanco?

La elección de Pantone Color Institute para 2026 rompió con su tradición: por primera vez desde 1999, el color del año es un blanco, específicamente el Cloud Dancer - Pantone 11-4201, el cual es descrito como un “blanco etéreo, “aireado” y sereno, pensado para ofrecer un refugio de paz mental en medio del caos cotidiano".

Para el instituto, este color simboliza un “nuevo comienzo”, algo así como un lienzo en blanco que invita a la creatividad, al desapego del exceso y a la simplicidad.

Qué busca transmitir el color Cloud Dancer

Calma y serenidad por los tiempos actuales de sobrestimulación, este blanco ofrece una pausa

por los tiempos actuales de sobrestimulación, este blanco ofrece una pausa Claridad mental y enfoque creativo. El Cloud Dancer funciona como base para ideas nuevas, creatividad, interiorismo minimalista o moda versátil

El Cloud Dancer funciona como base para ideas nuevas, creatividad, interiorismo minimalista o moda versátil Versatilidad estética desde decoración hasta moda, gráficos digitales o packaging.

¿Dónde impactará el Cloud Dancer en 2026?

Desde luego, la versión 2026 de los desfiles y fashion weeks contará con la presencia de Cloud Dancer en ropa, accesorios y styling minimalista.

Si lo tuyo es un estilo limpio, elegante y sin estridencias, esta es la oportunidad perfecta para apostar por blazers, camisas, pantalones o sneakers en este color.

Diseño, interiorismo y arquitectura

En espacios interiores, el Cloud Dancer puede ser ese toque de paz para tus paredes y muebles, impulsando la generación de espacios iluminados y tranquilos.

La mezcla con materiales naturales como la madera, piedra y texturas suaves ayudará a que ese blanco no se sienta “frío”, sino acogedor y armonioso.

Creatividad digital y gráfica

Para gráficos, branding, productos, ilustraciones o diseño digital, usar Cloud Dancer como fondo puede ayudar a destacar otros colores, imágenes o tipografías.