¡Rosalía vuelve a México! Fechas, horarios y venta de boletos para el Lux Tour 2026

Rosalía en México La cantante española vuelve a tierras mexicanas en su gira Lux Tour 2026.

Rosalía, una de las artistas españolas más influyentes de la última década, caracterizada por su estilo experimental que busca reinventarse a cada paso y una estética visual poderosa, vuelve a los shows en vivo para presentar su más reciente material, el aclamado álbum Lux, en su Lux Tour 2026 que arribará también al escenario mexicano.

Lux destacó por su ambicioso giro hacia lo sinfónico y espiritual, por lo que esta gira promete ser una de las entregas más teatrales de la cantante española y una experiencia imperdible para sus fanáticos y fanáticas de México.

Si tú perteneces a dicho grupo, no pierdas la oportunidad de vivir el concierto en vivo que Rosalía ofrecerá a sus fans en el país, ¡aquí te contamos todo lo que debes saber!

¿Cuándo y dónde será el concierto de Rosalía en México?

La mejor noticia no es solamente que la artista española se presentará nuevamente en el país, sino que tendrá no una ni dos, ¡sino cuatro fechas de concierto en México!

Dos fechas están destinadas a la Ciudad de México, mientras que las dos restantes se agendaron para Guadalajara y Monterrey.

Los días exactos de la cita entre Rosalía y sus fans mexicanas, mexicanos, así como los recintos a los cuales llevará la magia espiritual de Lux, son:

15 de agosto de 2026: Guadalajara, en Arena VFG.

Guadalajara, en Arena VFG. 19 de agosto de 2026: Monterrey, en la Arena Monterrey.

Monterrey, en la Arena Monterrey. 24 y 26 de agosto de 2026: Ciudad de México, en Palacio de los Deportes.

¿Cuándo es la venta de boletos para Lux Tour 2026 en México?

Tal como ha sido lo habitual en conciertos de los últimos años, la venta de boletos tendrá distintas fases, tales como venta de fanas, preventa y venta general.

Presentado por @banamex:



✨ROSALÍA LUX TOUR 2026 estará llegando a México✨ Regístrate ahora para más información: https://t.co/F8pMrhAo7X#PreventaBanamex: 10 de diciembre.

Venta general a partir del 11 de diciembre. pic.twitter.com/nTumFjuug0 — Ocesa Total (@ocesa_total) December 4, 2025

A continuación, te contamos cuáles son, cuándo serán y los requisitos de cada una:

8 de diciembre: Venta Beyond, con hora de inicio a las 9:00 AM , exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Citibanamex Beyond o Prestige.

Venta Beyond, con hora de inicio a las , exclusiva para clientes de la tarjeta de crédito Citibanamex Beyond o Prestige. 9 de diciembre: Venta a fans, la cual dará inicio a las 9:00 AM y en la que podrás registrarte a través del portal oficial Lux Tour 2026 para conseguir tu código de fan.

Venta a fans, la cual dará inicio a las y en la que podrás registrarte a través del para conseguir tu código de fan. 9 de diciembre: Venta Priority, la cual se abrirá a las 11:00 AM , dos horas después a la venta de fans, reservada a los clientes selectos (Priority) de Banamex.

Venta Priority, la cual se abrirá a las , dos horas después a la venta de fans, reservada a los clientes selectos (Priority) de Banamex. 10 de diciembre: Preventa Banamex, exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Iniciará a las 11:00 AM .

Preventa Banamex, exclusiva de clientes que accedan con tarjeta de crédito o débito Banamex. Iniciará a las . 11 de diciembre: Venta general, que iniciará 11:00 AM. En esta fase, podrás comprar tus boletos con tarjeta de crédito o débito sin importar el banco.

Por el momento, se desconoce el precio de los boletos, aunque fanáticas y fanáticos de la artista han especulado que los precios podrían estar entre $1,000 a $6,000 pesos mexicanos por boleto.

¿Por qué Lux Tour 2026 podría ser su gira más teatral?

Rosalía ha expresado su orgullo por el arduo trabajo que desempeñó en su álbum Lux, obra musical que presentó como una pieza clásica en la cual combina orquesta, influencias operísticas, pop experimental y una destacable variedad de idiomas.

En Lux, con un concepto más espiritual y sinfónico, la cantante explora la mística femenina, la dualidad entre lo sagrado y profano, construyendo un universo simbólico que trasciende géneros. Es, posiblemente, el proyecto más ambicioso de su carrera y el tour que iniciará en 2026 promete igualar el impacto de su álbum.