Estos son los equipos de Apple declarados como “obsoletos en todo el mundo”

Apple declarados como “obsoletos en todo el mundo” declaró estos equipos como “obsoletos en todo el mundo”

La empresa Apple actualizó su lista de productos “obsoletos en todo el mundo”, y el protagonista esta vez fue el recordado iPhone SE de primera generación lanzado en marzo de 2016.

Pero ¿qué significa que Apple declare un equipo como “obsoleto”? Esto quiere decir que la empresa de la manzanita ya no lo considera apto para soporte técnico; es decir, que no habrá reparaciones, ni reemplazo de piezas, ni actualizaciones oficiales para ese modelo.

¿Por qué Apple declaró obsoleto el iPhone SE de 2016?

El iPhone SE fue descontinuado en septiembre de 2018 y, de acuerdo con los lineamientos de la marca, los productos que han dejado de ser vendidos por más de 7 años pasan a esta “lista negra”.

¿Qué significa que mi iPhone sea obsoleto?

No podrás acceder a soporte técnico oficial si tiene un daño en pantalla, batería o cualquier componente

No podrás descargar actualizaciones ya que, posiblemente, tu sistema operativo y apps dejarán de ser compatibles con el hardware

Con el tiempo, tu iPhone SE podría volverse vulnerable frente a bugs, bugs de seguridad o incompatibilidades

¿Qué podría hacer si aún uso mi iPhone SE?

Seguir usándolo “bajo tu propio riesgo” llamadas, mensajes, apps que ya funcionen; aunque nada te garantiza que sigan operando bien.

Recurrir a reparaciones “alternativas” de talleres independientes sin el respaldo de Apple

¿Qué otros iPhone han sido declarados como obsoletos?

iPhone

iPhone 3G (China continental) 8 GB

iPhone 3G 8 GB, 16 GB

iPhone 3GS (China continental) 16 GB, 32 GB

iPhone 3GS (8 GB)

iPhone 3GS 16 GB, 32 GB

iPhone 4 CDMA

iPhone 4 CDMA (8 GB)

iPhone 4 16 GB, 32 GB

iPhone 4 GSM (8 GB), negro

iPhone 4S

iPhone 4S (8 GB)

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s (32 GB)

iPhone 6s Plus (32 GB)

¿Cómo sé qué iPhone es el que tengo?

Para encontrar el número de modelo que tienes, solo necesitas entrar en Configuración -> General -> Información. El menú señalará el número y modelo.