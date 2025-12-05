Historia del niño prodigio del ajedrez; tiene tres años El jugador más joven en clasificar en la FIDE nació en 2022 (@itherocky y @Almighty Chess)

Sarvagya Singh Kushwaha rompió el récord en convertirse en el jugador más joven en clasificar en la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), clasificando a la edad de 3 años, 7 meses y 20 días.

Kushwaha, originario de la India, clasificó como jugador oficial en la FIDE recientemente, rompiendo el récord que había establecido su compatriota Anish Sarkar, quien en 2023 había ingresado a la FIDE a la edad de tres años, ocho meses y 19 días.

Sarvagya Singh Kushwaha clasificó con una puntuación de 1572 puntos en ajedrez rápido. Esto lo logró después de haber derrotado a algún jugador clasificado por la FIDE.

Y los puntos miden la fortaleza del jugador de acuerdo con su rendimiento. En la FIDE, la puntuación más alta es de 2882 puntos y la posee Magnus Carlsen.

¿Quién es Sarvagya Singh Kushwaha, el jugador más joven en clasificar en la FIDE?

Sarvagya Singh Kushwaha es originario de Sagar, Madhya Pradesh, en la India, y comenzó a practicar ajedrez a la edad de dos años y medio. Siendo que un año después, se convertiría en el jugador más joven en clasificar en la FIDE.

De acuerdo con el medio The Indian Express, Kushwah practica de 4 a 5 horas diarias ajedrez. Lo impresionante es que solamente practica en un centro de entrenamiento de ajedrez en Sagar durante una hora, mientras que el resto de su entrenamiento es mediante partidas en línea y aprendiendo tácticas a través de videos.

El padre de Kushwah compartió lo siguiente sobre el interés de su hijo en el ajedrez:

“Lo animamos a jugar al ajedrez el año pasado porque notamos que su mente era como una esponja y que captaba las cosas muy rápido. En una semana de clases de ajedrez, pudo nombrar todas las piezas con precisión. Le encanta este deporte. Si lo despiertas en mitad de la noche y le pides que juegue, lo hace durante horas sin parar. Pero lo que lo distingue de otros niños de su edad es su paciencia para sentarse en el tablero y no inquietarse”.

Sarvagya Singh Kushwaha comenzó su camino para convertirse en el jugador más joven en clasificar en la FIDE, tras participar en la 24.ª Copa Internacional de Ajedrez Rápido con Rating FIDE RCC, celebrada en Mangaluru, donde venció a Abhijeet Awasthi, de 22 años, quien posee una puntuación de 1542 puntos.

De acuerdo con Akshat Khamparia, coordinador del Comité Ad Hoc de Ajedrez de Madhya Pradesh, se espera que Kushwah se convierta en un futuro en el gran maestro más joven del mundo.

Este logro lo mantiene Abhimanyu Mishra, quien se convirtió en el gran maestro más joven del mundo a la edad de 12 años, cuatro meses y 25 días.