Venta Nocturna Liverpool 2025 Las últimas promociones del año en Liverpool han llegado; la venta nocturna inicia este viernes 5 de diciembre.

El año está por terminar y, de la misma forma, también las promociones que han existido a lo largo de este 2025.

Uno de los eventos de ofertas especiales más concurridos en el país, es la Venta Nocturna de Liverpool, cuya última edición del año iniciará este viernes 5 de diciembre hasta el domingo 7 de diciembre de 2025.

En este evento, Liverpool extiende su horario habitual para abrir las puertas de sus sucursales del país al público y ofrece una gran variedad de rebajas y promociones especiales; ¡la oportunidad para tus regalos de Navidad y Año Nuevo!

Por lo tanto, en esta nota te contaremos los horarios y algunas de las ofertas que Liverpool ofrece en esta edición para que puedas asistir a la Venta Nocturna tan listo, o lista, como asistirías a la cena navideña donde se discutirá la repartición de terrenos.

¿Dónde y a qué hora se llevará a cabo la Venta Nocturna de Liverpool?

En caso de que la preocupación haya subido a tu mente para atormentarte con pensamientos sobre no llegar a tiempo a tu sucursal Liverpool de confianza, te tenemos una estupenda noticia: la Venta Nocturna de Liverpool estará disponible tanto en tiendas físicas como en su aplicación oficial y sitio web.

De esta manera, no tendrás que preocuparte en salir de casa o cancelar tus planes de fin de semana, pues las opciones en línea te permetirán aprovechar las ofertas tanto como si fueras a una sucursal.

Por otra parte, los horarios de venta anunciados en la página oficial de Liverpool, son los siguientes:

Sucursales físicas: 11:00 horas de la mañana a 21:00 horas de la noche.

11:00 horas de la mañana a 21:00 horas de la noche. App Liverpool Pocket y sitio web oficial: A partir de las 00:00 horas del primer día hasta las 23:59 horas del último.

¿Qué métodos de pago se aceptan en la Venta Nocturna de Liverpool?

En caso de que seas cliente frecuente, Liverpool sugiere utilizar la tarjeta Liverpool o Liverpool VISA, las cuales brindan beneficios extras durante la Venta Nocturna a quienes la poseen.

Sin embargo, no es el único tipo de pago aceptado durante el evento y, para que todos y todas sus clientes puedan aprovechar de las ofertas en la tienda, los métodos de pago también aceptados son:

Pago en efectivo.

Tarjetas de crédito (cualquier banco).

Tarjetas de débito (cualquier banco).

¿Cuáles son los beneficios que encontrarás en la Venta Nocturna?

En cuanto a las tarjetas con las que lleves a cabo tus compras en este evento de promociones especiales, entre los beneficios que puedes obtener se encuentran:

BBVA: Hasta 20 meses sin intereses.

Hasta 20 meses sin intereses. Banorte: Meses sin intereses y 12.5% de bonificación.

Meses sin intereses y 12.5% de bonificación. Liverpool: 10% adicional en tu primer día de compras y descuentos especiales.

Además de las ofertas en toda la tienda, Liverpool también ofrece los siguientes beneficios para sus clientes durante los días que durará la venta nocturna:

Envío gratis a todo el país.

a todo el país. Garantía y devoluciones sin condiciones.

y devoluciones sin condiciones. Click & Collect, dinámica en la que puedes comprar en línea y recoger después en tienda o desde tu auto.

Entre los descuentos que destacan, son los electrónicos, ya que las tablets y laptops tienen rebajas del 20% y 30%, mientras que las televisiones plasma y las lavadoras alcanzan descuentos de hasta el 50% o el 54%.

Esta promoción será la última del año, así que no pierdas la oportunidad de aprovechar las mejores ofertas que la tienda tiene para ofrecerse y regálate una feliz Navidad desde este fin de semana.