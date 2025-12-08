¿Quién es Mercedes Roa? La influencer mexicana de deportes, quien fue agredida y herida en Francia

La influencer y creadora de contenido Mercedes Roa Foto vía Instagram

La influencer mexicana Mercedes Roa, conocida por su participación en la Kings League y su gran presencia en redes sociales, fue víctima de una violenta agresión en Marsella, Francia, después de un evento con varias figuras del fútbol y el entretenimiento, como Zinedine Zidane, Franck Ribery y Gerard Piqué.

¿Qué fue lo que le pasó a Mercedes Roa?

Roa, quien se encontraba en la ciudad francesa participando en un juego de streamers y celebridades, fue agredida junto con una amiga en el Barrio de la Ópera, durante la madrugada. Según el diario La Provence, ambas fueron interceptadas por un grupo de pandilleros, quienes las golpearon brutalmente.

Afortunadamente, otros influencers que acompañaban a Roa intervinieron, lo que permitió detener a varios de los agresores, quienes fueron entregados a la policía. Mercedes y su amiga fueron hospitalizadas de urgencia y, según los reportes, Mercedes está actualmente bajo observación médica. Los agresores que no fueron detenidos son buscados por las autoridades.

¿Quién es Mercedes Roa?

Mercedes Roa se ha destacado como una futbolista y figura influyente en redes sociales, donde comparte contenido sobre su carrera, fitness y estilo de vida. En 2025, también ocupó un puesto relevante como presidenta de la Kings League Américas, un torneo de fútbol de celebridades que ha ganado popularidad en el mundo digital.

Su participación en el evento con figuras de renombre como Zidane y Ribery fue un preámbulo importante en su carrera, y el ataque sufrido en Francia, justo después del evento, ha generado gran conmoción en sus seguidores y en la comunidad digital, así como una oleada de solidaridad en redes sociales, con seguidores y compañeros de la industria mostrando su apoyo a Mercedes.

Hasta el momento de esta nota, se sabe que está fuera de peligro, sin embargo, deberá permanecer bajo observación hasta que se descarten riesgos y pueda ser dada de alta.