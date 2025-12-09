Alicia Machado aconseja a Fátima Bosch tras polémica entrevista y críticas a su corona

La ex Miss Universo envió un contundente mensaje de apoyo a la mexicana

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha estado rodeado de polémicas, lo que ha desencadenado numerosas críticas y dudas sobre la validez de su coronación. En medio de este ambiente tenso, Alicia Machado, Miss Universo 1996, decidió enviarle un mensaje público luego de que la mexicana abandonara una entrevista en vivo tras ser cuestionada sobre los escándalos relacionados con el certamen.

Durante su conversación con Telemundo, Bosch fue presionada para hablar sobre las controversias que rodean la competencia, entre ellas el proceso legal contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, acusado de narcotráfico, tráfico de armas y de combustible robado. Ante este panorama, Machado tomó la palabra para compartir su experiencia y ofrecer apoyo.

Alicia Machado recuerda sus propios años de polémica

La venezolana relató en una transmisión en vivo que ella también enfrentó fuertes críticas durante y después de su reinado. Contó que, incluso tres décadas después de haber ganado, aún existen personas que aseguran que no merecía la corona: “Han pasado 30 años y todavía dicen que no debí ganar. La gente puede ser realmente absurda”.

Machado recordó los ataques que recibió y subrayó que el papel de Miss Universo va más allá de las polémicas, pues la reina debe representar a la mujer en aspectos intelectuales, espirituales, sociales, políticos y físicos. Por ello, instó a Bosch a concentrarse en su responsabilidad como figura pública.

Consejos directos para Fátima Bosch

Dirigiéndose a la mexicana, Machado le recomendó avanzar sin dar explicaciones sobre los problemas externos al concurso: “Usted siga adelante, no tiene por qué hablar de lo que ocurre alrededor. Está para representar a la mujer; disfrute su corona, cobre sus premios y no deje que le quiten ni un dólar”, expresó.

Añadió que conoce el proceso de preparación de Bosch y destacó la labor de Osmel Sousa, a quien atribuyó su triunfo. Además, le sugirió solicitar a la organización que le asigne a alguien capacitado que la asesore antes de cada entrevista sobre qué temas puede abordar y cuáles evitar, y que domine varios idiomas para apoyarla mejor.

Más críticas y respaldo final

Machado también cuestionó la postura de Telemundo, acusando a la cadena de mostrar poca sensibilidad y de hacer preguntas que calificó como irrespetuosas y despectivas hacia las mujeres. Esta situación, sumada a los señalamientos recientes contra Bosch, ha intensificado la presión mediática sobre la joven reina.

El entorno de Bosch se complicó aún más tras la denuncia por presunta difamación presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, quien negó haberla llamado “tonta”, como ella aseguró. A pesar de todo, Machado reafirmó su apoyo a Bosch y la alentó a mantenerse firme: “Ese es el deber de una Miss Universo; cuenta con todo mi respaldo, mi reina, y siga hacia adelante”.