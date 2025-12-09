Caravana Coca-Cola Ciudad Juárez: Fecha, ruta y horario para este miércoles 10 de diciembre Continúa el recorrido de las caravanas Coca-Cola, conoce la ruta en Ciudad Juárez (@EvelynSalgadoP)

Continúa el recorrido de las caravanas Coca-Cola y este miércoles 10 de diciembre recorrerá las calles de Ciudad Juárez en Chihuahua. Aquí te contamos los horarios y la ruta de este evento navideño.

La caravana Coca-Cola es un evento anual patrocinado por Coca-Cola, en el cual se muestran una serie de carros alegóricos con temática navideña. Desde el anuncio del recorrido de estas caravanas, organizaciones han presionado para que se cancelen, pues argumentan que atenta contra la salud de los niños, al ser un evento que contiene publicidad de refrescos.

A pesar de esto, la caravana Coca-Cola ha continuado su paso por diferentes estados entre los que se encuentran Querétaro, Guerrero y Guanajuato; ahora será el turno de Ciudad Juárez en Chihuahua. Si te interesa acudir a este evento navideño, te compartimos cuál es la ruta y a qué hora iniciará.

¿A qué hora será la caravana Coca-Cola en Ciudad Juárez?

El desfile de la caravana Coca-Cola iniciará este miércoles 10 de diciembre a partir de las 7:00 de la noche en el Complejo Silver Fox en la esquina de Vicente Guerrero y Tecnológico, y continuará hasta finalizar en el Estadio Benito Juárez.

A lo largo del desfile, la caravana Coca-Cola continuará por:

Avenida Del Charro y Paseo Triunfo de la República.

Plutarco Elías Calles y Damasco.

Heroico Colegio Militar y Plutarco Elías Calles, frente a la Plaza de la Mexicanidad, en la Megabandera.

Deberás considerar que debido al desfile, habrá cierre de vialidad en diferentes calles aledañas a las mencionadas anteriormente.

Asimismo, en la zona, para la seguridad de los asistentes, habrá un despliegue de elementos y unidades. En el operativo se contará con la participación de 60 policías viales, así como 14 radiopatrullas y seis motocicletas.

Además, Seguridad Vial de Ciudad Juárez pide a los conductores que atiendan los señalamientos viales, cedan el paso a los peatones y muestren cortesía al manejar, siendo que una vez que avance la caravana se abrirán las vialidades.