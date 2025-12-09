Consumidores demandan a Netflix por el acuerdo de 72 mil mdd con Warner Bros Netflix es demandado por consumidores después del anuncio de la compra de Warner Bros (Pexels)

Tras el anuncio de la compra de Warner Bros. Discovery (WBD) en 72 mil millones de dólares por parte de Netflix, los consumidores demandan a Netflix para impedir la culminación de este acuerdo.

La demanda fue hecha por un suscriptor de HBO Max (propiedad de Warner Bros.), el cual afirmó que el acuerdo amenazaba con reducir la competencia en el mercado estadounidense de vídeo bajo demanda por suscripción.

Esta demanda fue presentada a los tribunales el pasado lunes 8 de diciembre, aunque se hizo pública hasta este martes.

A esto, se suma que algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos han expresado su cuestionamiento sobre la propuesta presentada por Netflix de adquirir Warner Bros.

Ante esto, se espera que Netflix enfrente un importante escrutinio regulatorio estadounidense bajo las leyes antimonopolio. Como contraparte, Paramount Skydance lanzó una oferta hostil con valor de 108.400 millones de dólares para Warner Bros. Discovery (WBD).

La principal demandante es Michelle Fendelender y presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Norte de California, con el caso nº 5:25-cv-10521.

¿Por qué están demandando a Netflix?

Esta demanda fue hecha ya que las leyes federales antimonopolio de Estados Unidos permiten que los consumidores puedan demandar por fusiones y adquisiciones, de forma independiente de cualquier demanda de agencias reguladoras federales.

En la demanda se menciona la disposición de Netflix para aumentar los precios aun con competencia: “Netflix ha demostrado repetidamente su disposición a subir los precios de las suscripciones incluso enfrentándose a la competencia de rivales de gran escala como WBD”. Así lo informó Reuters.

Por su parte, Netflix publicó lo siguiente en un comunicado dedicado a esta demanda: “Creemos que esta demanda carece de fundamento y es simplemente un intento del colegio de abogados de los demandantes de captar toda la atención sobre el acuerdo.”

En la demanda se afirma que el acuerdo con Warner Bros. eliminaría a uno de los rivales más cercanos de Netflix, el cual es HBO Max, y daría a Netflix el control sobre franquicias emblemáticas de Warner Bros., incluyendo Harry Potter, DC Comics y Juego de Tronos.

Asimismo, de acuerdo con el Washington Examiner, en la demanda se incluye como argumento en contra el caso de fusión entre Disney y Hulu, mencionando que desde que ambas empresas se unificaron ha significado un aumento considerable para las suscripciones de video en demanda.

El responsable del caso es el bufete de abogados Bathaee Dunne, quienes también han llevado otras demandas antimonopolio contra grandes empresas de entretenimiento y financieras.