Resultados Melate, Revancha y Revanchita viernes 12 de diciembre 2025: números ganadores del sorteo 4147

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 12 de diciembre (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4147 se lleva a cabo en un contexto de alta expectativa, marcado por una bolsa acumulada que alcanzó niveles poco frecuentes y coloca a este sorteo entre los más seguidos del año. La atención de los participantes se concentra en los resultados y en los números ganadores de este viernes 12 de diciembre.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4147?

La bolsa acumulada alcanzó los 514.5 millones de pesos, una cifra que colocó al sorteo 4147 en el centro del interés público.

El monto millonario es consecuencia directa de varias emisiones consecutivas sin ganador absoluto, un escenario que incrementó el atractivo del juego y amplió la participación tanto de apostadores frecuentes como de quienes deciden probar suerte de forma ocasional.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4147

La Lotería Nacional transmite en vivo el sorteo mediante su canal institucional de YouTube, donde quedó disponible la transmisión íntegra del procedimiento.

El material audiovisual permite seguir paso a paso el desarrollo de Melate, Revancha y Revanchita, además de facilitar la revisión detallada de los números ganadores al momento.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4147?

El sorteo se realiza en su horario habitual, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El sistema de Melate se distingue por su mecánica sencilla. Cada participante selecciona entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56.

Durante el sorteo se extraen seis esferas principales junto con una adicional destinada a definir premios secundarios. Un solo boleto permite participar de manera simultánea en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio con una misma jugada.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4147?

Los resultados oficiales pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en puntos de venta autorizados. La plataforma digital incluye un verificador automático que permite introducir la combinación del boleto y confirmar en cuestión de segundos si existe algún acierto.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El precio del boleto de Melate es de 15 pesos. La opción Revancha tiene un costo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Quienes participan en las tres modalidades realizan una apuesta total de 30 pesos, una cantidad considerada accesible frente a la magnitud de la bolsa acumulada que estuvo en juego en el sorteo 4147.