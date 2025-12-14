Resultados Melate, Revancha y Revanchita domingo 14 de diciembre 2025: números ganadores del sorteo 4148

Sorteo Melate Revancha Revanchita Especial

Este domingo la Lotería Nacional regresa con su sorteo habitual de cada domingo para regalar una bolsa acumulada bastante alta, la cual ha generado alta expectativa entre los jugadores que esperan llevarse el premio mayor este 14 de diciembre.

Es por ello que en nuestra nota te decimos todo lo que tienes que saber acerca del sorteo de este domingo. Desde cómo participar, hasta cómo cobrar tu premio en caso de que la fortuna te favorezca el día de hoy... ¡Que la suerte esté de tu lado!

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Melate 4148?

La bolsa acumulada alcanzó los 524.5 millones de pesos, una cifra que colocó al sorteo 4148 en el centro del interés público.

El monto millonario es consecuencia directa de varias emisiones consecutivas sin ganador absoluto, un escenario que incrementó el atractivo del juego y amplió la participación tanto de apostadores frecuentes como de quienes deciden probar suerte de forma ocasional.

¡Hoy podrías cambiar tu vida con #MelateRevanchayRevanchita❤️!

Participa en el sorteo No. 4148 y juega por la bolsa acumulada de $524.5 MILLONES DE PESOS. 🤩

🤑 ¡No dejes pasar la oportunidad de volverte millonario!

🔗 Juega en línea 👉🏽 https://t.co/T1aQNOCIZ4

📍 Encuentra tu… pic.twitter.com/7dAKtz2EBZ — Lotería Nacional (@lotenal) December 14, 2025

¿Cuáles fueron los números ganadores del Melate 4148 del 14 de diciembre 2025?

¿Ya tienes tu ‘cachito’ del Sorteo Melate de hoy? En unas horas te daremos a conocer los números ganadores.

¿Dónde puedo ver la transmisión en vivo del Melate 4148?

La Lotería Nacional transmitió en vivo el sorteo mediante su canal institucional de YouTube, donde quedó disponible la transmisión íntegra del procedimiento.

¿A qué hora fue el sorteo Melate 4148?

El sorteo se realizó en su horario habitual, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

El sistema de Melate se distingue por su mecánica sencilla. Cada participante selecciona entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56.

Durante el sorteo se extraen seis esferas principales junto con una adicional destinada a definir premios secundarios. Un solo boleto permite participar de manera simultánea en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio con una misma jugada.

¿Ya sabes dónde puedes cobrar tus premios? 🤔💸

Conoce los distintos métodos de pago y los montos máximos que puedes cobrar según tu premio. 😎

¡Les deseamos mucha suerte! 🍀 pic.twitter.com/EStPYWw93P — Lotería Nacional (@lotenal) December 13, 2025

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4148?

Los resultados oficiales pueden consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional y en puntos de venta autorizados. La plataforma digital incluye un verificador automático que permite introducir la combinación del boleto y confirmar en cuestión de segundos si existe algún acierto.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El precio del boleto de Melate es de 15 pesos. La opción Revancha tiene un costo adicional de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos más. Quienes participan en las tres modalidades realizan una apuesta total de 30 pesos, una cantidad considerada accesible frente a la magnitud de la bolsa acumulada que estuvo en juego en el sorteo 4148.