Aguinaldo proporcional: ¿Qué es y cómo calcularlo?

Aplica para quienes no trabajaron todo el año y debe pagarse antes del 20 de diciembre.

El aguinaldo proporcional es una prestación establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT) que corresponde a las y los trabajadores que no laboraron el año completo en una empresa, ya sea porque ingresaron después del 1 de enero o porque su relación laboral terminó antes de que finalizara el año. Aun en estos casos, el patrón está obligado a pagar la parte proporcional del aguinaldo generado por el tiempo trabajado.

¿Cómo se calcula el aguinaldo proporcional?

De acuerdo con la LFT, el aguinaldo mínimo equivale a 15 días de salario y debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre. Cuando el trabajador no cumplió los 12 meses de servicio, el monto se calcula tomando como base esos 15 días y dividiéndolos entre 365 días del año, para después multiplicarlos por los días efectivamente laborados.

Para calcular el aguinaldo proporcional, primero se obtiene el salario diario. Luego se aplica la fórmula:

(15 días de aguinaldo ÷ 365 días del año) × días trabajados × salario diario.

Por ejemplo, si una persona trabajó 180 días y su salario diario es de 300 pesos, el cálculo sería: (15 ÷ 365) × 180 × 300, lo que da como resultado aproximadamente 2,219 pesos de aguinaldo proporcional.

Es importante recordar que el aguinaldo es un derecho irrenunciable, por lo que ningún empleador puede omitir su pago. En caso de no recibirlo o de que el monto sea incorrecto, las y los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir orientación y apoyo legal.