Canciones que no pueden faltar en tus posadas este 2025

Estos son los clásicos navideños que, sí o sí, tienes que cantar y bailar esta temporada

Por Areli Méndez C.
Las posadas están a nada de empezar, y con ellas un ciclo de fiestas, tradición y, en algunos casos la destrucción que deja a su paso el épico Guadalupe-Reyes.

Sin importas lo que celebres y la forma en la que lo hagas, la música es un elemento indispensable dentro de estas y cualquier tipo de celebración.

Pero, ¿qué canciones no pueden faltar en tu playlist de esta temporada? Si lo que buscas es una mezcla de tradición, estilo y canciones virales o con guiños hasta en doble sentido, has llegado a la nota correcta: en La Crónica de Hoy preparamos una lista con los temas más populares que te ayudarán a garantizar una noche inolvidable.

“Navidad con Luis Miguel” - Luis Miguel

Indiscutiblemente, este es un álbum que tiene que sonar en cualquier reunión navideña. El Sol de México llevara a tu cena, posada o fiesta el calor que necesitas para disfrutar con un toque fancy.

“Navidad sin Ti” - Los Bukis

Este es un clásico de clásicos que tus tíos agradecerán.

“Mi Burrito Sabanero”

Tuki, tuki, tuki, tuki; tuki, tuki, tuki, taaaaa... no hay más que agregar.

“Last Christmas” - Wham!

Una canción suave, completamente disfrutable y, sí, un poco triste, pero entre la plática, la piñata y el brindis, nadie lo va a notar.

“A Nonsense Christmas” - Sabrina Carpenter

Esta canción navideña tiene un ritmo divertido y, al ser de Sabrina Carpenter, obvio tiene su toque sexy y de doble sentido. Se recomienda en fiestas para +18.

“¿Dónde está Santa Claus?” - Chabelo

Si creciste viendo la Familia P. Luche, seguramente recordarás la participación del icónico Chabelo en un capítulo de la serie donde cantaba una canción navideña.

@erk_benante "Mamacita! 🥵 Donde Esta Santa Claus? 😊 #Chabelo #Mamacita #SantaClaus #Navidad #Peluche ♬ sonido original - Erk Benante

“Campana Sobre Campana” - RBD

Los villancicos tradicionales en voz de tus artistas favoritos es la prueba de que nunca pasarán de moda.

Blanca Navidad - Kenia Os

Sin importar si eres kenini o no, Kenia nos ha demostrado lo divertido moderna que puede sonar la Navidad.

“Nieves de Enero” - Chalino

Otro clásico tradicional que puede que haga llorar a uno que otro.

“Christmas C’mon” - Lindsey Stirling y Becky G

Divertida, variable e inesperada mezcla de ritmos y estilos que funcionan más que bien.

“Feliz Navidad 3″ - Arcangel

Joyita que vale la pena recordar para darlo todo bailando y disfrutando con los amigos o los que no lo son tanto.

“The Taylor Swift Holiday Collection” - Taylor Swift

Taylor Swift tiene música para todo, por lo que, obviamente, cuenta con canciones navideñas originales como “Christmas Tree Farm” y las del EP “The Taylor Swift Holiday Collection”.

“All I Want for Fhristmas is You” - Mariah Carey

Mariah es el sinónimo de “¡Feliz Navidad! En definitiva, si no escuchas esta canción, no sientes que la temporada empezó.te

