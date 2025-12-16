Regalos únicos y con distintos presupuestos para sorprender a tu familia, amigos o esa persona especial esta Navidad

Regalos únicos y sin gastar de más para sorprender a tu familia, amigos o esa persona especial esta Navidad

La Navidad está a nada de empezar y con ella, la euforia por conseguir el regalo ideal para nuestros seres queridos; sin embargo, factores como las deudas, la falta de tiempo o los altos costos en el mercado hacen que esta misión se vuelva en algunos casos insostenible.

Por esta razón, en La Crónica de Hoy nos dimos a la tarea de recopilar las mejores ideas, con diferentes opciones de presupuesto para sorprender a tus amigos, familia o a esa persona especial esta Navidad.

Opciones de regalos fáciles y rapidos para está Navidad

Spa

Un día de relajación después de un año de esfuerzo y trabajo duro es lo único que necesitamos para cerrar el año al 100.

El descanso es justo y necesario, y qué mejor que consentir a tu persona favorita con una experiencia multisensorial.

Costo aproximado: esto dependerá de la zona, el lugar y el tipo de servicio que desees. Pueden ir desde los $500 hasta los $2500 pesos por persona.

Experiencias

Hoy en día existen distintos tipos de talleres como: pintura, velas,cocina, cerámica, creación de joyería, degustación de vinos, maestro parrillero e incluso automaquillaje.

Dependiendo de sus intereses y presupuesto, podrías encontrar algo fascinante para compartir con tu persona especial o tu grupo de amigos.

Costo aproximado: según el tipo de actividad, podría ir desde los $500 hasta los $2000 pesos.

Cartas por correspondencia tradicional

¿Quién dijo que un regalo sorprendente tiene que costar tanto? A la mayoría de nosotros jamás nos ha llegado una carta por correspondencia que no sea algún recibo bancario o el pago de la luz.

Recibir un detalle como este puede ser lo suficientemente trascendental para alguien de tu círculo.

Costo aproximado: menos de $50 pesos.

Un perfume especial

Oler rico es indispensable y, compartir eso con alguien a quien realmente aprecias se puede volver aún más especial.

Existen opciones carísimas y otras no tanto; individuales o en kit. Lo que realmente importa es conectar con tus personas, en este caso desde el olfato.

Costo aproximado: de acuerdo a la gama y tipo de opción que elijas, tu gasto podría partir desde los $250 pesos.

Una cena especial

Cocinar para tus seres queridos es una muestra de amor profunda. Puede ser desde una receta elaborada hasta un sándwich delicioso; lo que realmente importa es el amor y la dedicación que pongas en ello.

Costo aproximado: todo el presupuesto dependerá de lo que vayas a cocinar y la especialidad que requiera la lista de ingredientes.

Una cartera roja

De acuerdo con el fengshui, iniciar el año con una cartera de color rojo es un claro amuleto de buena suerte para impulsar la abundancia.

Costo aproximado: podrás encontrar algunos modelos lindos desde $200 pesos.

Una sesión de fotos

Las fotografías impresas son un documento especial que se ha quedado en el olvido y no debería desaparecer.

Tener un recuerdo físico siempre será algo que atesorar con amigos o familia.

Costo aproximado: dependerá del paquete que elijas y el lugar. Podría ir desde los $300 hasta los $2000 pesos si hablamos de algo más profesional.