Avionazo en Toluca, Edomex: la mayoría de las víctimas eran beisbolistas Tras confirmarse la identidad de los fallecidos en el avionazo en Toluca, se revela que algunos de ellos pertenecían a una liga de béisbol (Crisanta Espinosa Aguilar)

Tras confirmarse la identidad de los fallecidos en el avionazo en Toluca ocurrido el pasado lunes 15 de diciembre, se dio a conocer que algunas de las víctimas formaban parte de una liga de béisbol en la Ciudad de México.

Durante la mañanera del martes 16 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las 8 personas que iban a bordo de la aeronave, un Cessna Citation III, no habían sobrevivido al accidente.

Entre las víctimas se encuentra la tripulación conformada por el piloto y el copiloto, así como una familia completa con tres menores.

Según lo anunciado por la presidenta, los nombres de los fallecidos son:

Juan Carlos Olivares Casas (piloto, 61 años)

Walding Sánchez Manzano (copiloto, 72 años)

Gustavo Palomino Olet (50 años)

Raúl Gómez Ruiz (60 años)

Olga Janine Buenfil Cardone (60 años)

Raúl Gómez Buenfil (31 años)

Ilse Lizeth Hernández Téllez (32 años)

Ximena (9 años)

Raúl (4 años)

Natalia (2 años)

Los últimos seis nombres corresponden a los de la familia que, de acuerdo con la Liga Única de Beisbol Azcapotzalco A.C., pertenecían al equipo de béisbol Sultanes de la Ciudad de México.

Este equipo habría sido ganador del campeonato “Campeones de Campeones” un día antes del accidente.

Junto a la Liga Única de Beisbol Azcapotzalco A.C., otros equipos han publicado sus condolencias hacia la familia Gómez Buenfil en redes sociales.

“La Liga de Béisbol Parque Calles se une a la pena y dolor que embargan a las familias Gómez Soriano, Gómez Ruiz y Gómez Buenfil, por el lamentable accidente que ha conmovido a nuestra comunidad. En este momento de profundo pesar y aflicción, queremos expresar nuestro más sentido pésame y solidaridad a todos los afectados.” Fue lo publicado por una de las ligas.

Asimismo, diferentes equipos han expresado que la familia Gómez habría sido unos de los principales impulsores del béisbol en la Ciudad de México.

“DEP Raúl Gómez Ruiz y Raúl Gómez Buenfil, dos grandes apasionados e impulsores del béisbol en la Ciudad de México, en especial con sus equipos Goyso y Sultanes en el tradicional parque del Deportivo Reynosa en Azcapotzalco.” Publicó una persona en redes sociales.

¿Por qué se cayó la avioneta en Toluca?

Tras el desplome del jet Cessna Citation III, cerca del aeropuerto de Toluca después de que el copiloto alertara a las torres de control y dejara un saldo de 10 muertos, sin ningún sobreviviente, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que aún se desconoce la causa exacta.

Aunque también dio a conocer que probablemente el accidente se haya debido a una falla técnica. No obstante, las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) continúan.