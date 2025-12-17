Muere Maria Katiane, influencer de 25 años Después de que su muerte fuera investigada inicialmente como suicidio, nuevas imágenes revelan que se podría tratar de un feminicidio (@katiane.gomes14)

Maria Katiane, influencer brasileña de 25 años, fue encontrada muerta tras, supuestamente, arrojarse desde un décimo piso en São Paulo, mientras que nuevas investigaciones revelan que podría tratarse de un feminicidio.

La creadora de contenido murió el pasado 29 de noviembre, momento en el que su pareja alertó a las autoridades de la zona para reportar que Maria Katiane se había arrojado del edificio después de discutir con él.

No obstante, en el momento en que las autoridades arribaron a la escena y comenzaron las investigaciones, notaron que la versión de la pareja no concordaba con los videos de seguridad del lugar.

Videos de seguridad revelan nuevos detalles sobre la muerte de Maria Katiane

Los videos grabados por cámaras de seguridad del condominio captaron los últimos momentos con vida de la influencer Maria Katiane, en donde muestran a su pareja, Alex Leandro Bispo dos Santos, agrediéndola.

En los videos publicados en redes sociales aparece la pareja llegando al edificio y, tiempo después, aparentemente ella se esconde de él, mientras Alex Leandro la busca.

En otras imágenes se observa cómo él toma por el cabello a Maria Katiane y la arrastra para ingresar al condominio. En otra toma, la influencer abraza a su pareja, en lo que se piensa fue un intento para apaciguarlo.

Más tarde aparecen ambos en el elevador discutiendo y Alex Leandro Bispo dos Santos la intenta estrangular para después empujarla fuera del elevador.

Tras esa escena, vuelve a aparecer Alex Leandro solo en el elevador, en un aparente estado de preocupación, pues se agacha sobre cuclillas y se sostiene la cabeza con ambas manos.

En un último video se muestra el cuerpo de Maria Katiane y a su pareja intentando reanimarla.

Tras la publicación de estas imágenes, según reportes locales, la policía de São Paulo habría catalogado la muerte de Maria Katiane como feminicidio, lo que llevó al arresto de su pareja.

Estos mismos reportes aseguran que la pareja de la creadora de contenidos habría acudido al funeral de ella en donde lloró y abrazó al ataúd.

Después de que se revelaran los videos, el pasado 9 de diciembre, Alex Leandro fue arrestado temporalmente, durante 30 días, bajo sospecha de feminicidio, mientras las investigaciones continúan.

En sus redes sociales Maria Katiane publicaba contenido relacionado a la maternidad y su vida diaria.