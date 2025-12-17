Muere Miss Janeth a los 52 años: ¿qué le pasó a la luchadora mexicana?

Muere Miss Janeth a los 52 años Ícono de la lucha libre mexicana (Fb:@BlancaLeón)

Este miércoles 17 de diciembre murió Janet Fragoso Alonso, luchadora profesional mexicana mejor conocida como Miss Janeth, ícono de la lucha libre nacional y de la empresa; Asistencia Asesoría y Administración (AAA), a los 52 años de edad.

El fallecimiento de la icónica ex “Reina de Reinas” conmocionó al mundo de la lucha libre en México.

Diversas instituciones y figuras del pancracio expresaron sus condolencias y reconocimiento a esta destacada estrella de los cuadriláteros.

Tal es el caso del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que manifestó su pesar por la pérdida y el vacío que deja su partida en el ámbito luchístico.

Fue Lola González, veterana y exluchadora profesional, quien a través de sus redes sociales dio a conocer la muerte de Miss Janeth, quien formó parte del grupo de luchadoras rudas conocido como “Las Brujas”.





¿Qué le pasó a Miss Janeth, luchadora de la Triple A?

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la causa de su muerte. No obstante, su fallecimiento ha generado una profunda reacción tanto en el ámbito nacional como internacional, debido a su amplia trayectoria como luchadora profesional.

La familia de Janet Fragoso Alonso solicitó respeto y comprensión a través de redes sociales, al atravesar un momento difícil por la pérdida de esta figura emblemática del deporte.





¿Quién era Miss Janeth?

Miss Janeth, cuyo nombre real era Janet Fragoso Alonso, nació el 14 de enero de 1973 en la Ciudad de México.

Fue una luchadora profesional reconocida por su estilo rudo y su fuerte presencia en el ring, especialmente en la división femenil de AAA durante las décadas de 1990 y 2000.

En 2001 ganó el Campeonato Mundial Femenil de la UWA y formó parte del grupo Las Brujas, junto a luchadoras como Tiffany y Rossy Moreno.

Su carrera dejó un legado importante en la lucha libre mexicana, y su fallecimiento ha provocado una amplia reacción entre aficionados y miembros de la comunidad luchística en México.







