¿Quién es Carolina Miranda? La actriz señalada en el incidente con Yeri Mua en “La Casita” de Bad Bunny

En medio de la euforia que rodea los conciertos y eventos de Bad Bunny, una denuncia ha acaparado la atención del público y de las redes sociales. Y es que Yeri Mua acusó a una invitada, identificada por usuarios como la actriz Carolina Miranda, de haberla agredido físicamente en “La Casita”, el espacio instalado en el concierto del cantante puertorriqueño.

Como era de esperarse, la situación ya generó una lluvia de comentarios, debate, apoyos, cuestionamientos y una gran cantidad de publicaciones tanto de seguidores como de quienes cuestionan la veracidad de los hechos. Más allá de la controversia y los videos que ya circulan en redes sociales, surge una pregunta: ¿quién es Carolina Miranda?

¿Quién es Carolina Miranda?

Carolina Miranda es una actriz mexicana, Carolina Miranda nació en Irapuato, Guanajuato, y es reconocida por su trabajo en teatro, televisión, cine y es conocida principalmente por su trabajo en la cadena de televisión Telemundo en Miami, Estados Unidos. Su carrera como actriz comenzó en 2012 en la telenovela “Los Rey”, producida por TV Azteca, donde interpretó al personaje de Fina. Actualmente, tiene 35 años y radica en Miami.

A lo largo de su carrera, Miranda ha participado en proyectos tanto para televisión abierta como para plataformas digitales. Su presencia ha sido bien recibida por críticos y público, especialmente por su capacidad de dar vida a personajes complejos.

Momento incómodo entre Yeri Mua y Carolina Miranda Captura de pantalla

Aunque su carrera como actriz sigue en desarrollo, Miranda también ha ganado visibilidad en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida, proyectos y colaboraciones con otras figuras del entretenimiento. Esta actividad digital ha ampliado su presencia, acercándola a audiencias que no solo la conocen por su trabajo actoral, sino también por su estilo y personalidad fuera de los escenarios.

Cabe señalar que hasta el momento no existe una declaración pública oficial por parte de ella sobre el incidente.

¿Qué fue lo que sucedió entre Yeri Mua y Carolina Miranda?

La influencer Yeri Mua denunció que, en “La Casita” de Bad Bunny, fue agredida por una mujer que la empujó repetidamente. En su publicación, Yeri señaló que no conocía a la persona, que nunca habían tenido un vínculo previo y que la reacción de esta habría sido motivada por un impulso de figurar.

“Fue mi regalo de cumpleaños… Esa vieja de pelo chino durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó pegándome y metiéndome el pie para que me cayera. No sé cuál era su problema, porque fue desde el inicio”, declaró en sus redes sociales.

Además, añadió que este comportamiento fue evidente desde el primer momento que cruzaron miradas. Además, añadió que la actriz Samadhi Zendejas le hizo contención ante las supuestas agresiones, agradeciendo el gesto ante dicha situación.

“La Samadhi bien linda conmigo, no como la que tenía a lado, que me empujaba bien feo por que quería figurar ahí en La Casita de Bad Bunny, nomas que yo la empujé más fuerte a la perrita”, aseveró la influencer.

Usuarios de redes sociales identificaron a la supuesta agresora como Carolina Miranda, basándose en comparaciones visuales y coincidencias, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones.

“Qué necesidad de estarme pegando y empujando, quería figurar… pero Bad Bunny ni la peló”, agregó Yeri Mua.

En tanto se espera un pronunciamiento formal, lo vivido alrededor de este episodio continúa siendo tema de debate en redes.