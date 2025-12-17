Resultados Melate, Revancha y Revanchita 17 de diciembre 2025: números ganadores del sorteo 4149

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 17 de diciembre (Crónica Digital)

El Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4149 se lleva a bajo un clima de expectativa elevada, impulsado por una bolsa acumulada que alcanza niveles poco habituales y que convierte a esta edición en una de las más observadas del calendario, con el objetivo de conocer los números ganadores de este miércoles 17 de diciembre.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4149?

La bolsa acumulada llegó a 535.3 millones de pesos, una cifra que colocó al sorteo en el centro del interés público. El monto es resultado de varias emisiones consecutivas sin ganador absoluto, un escenario que suele intensificar la participación y elevar el atractivo del juego entre participantes constantes y jugadores ocasionales.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4149

La Lotería Nacional realiza la transmisión en vivo del sorteo a través de su canal institucional de YouTube, donde queda disponible el registro completo del procedimiento.

El formato permitió seguir el desarrollo de Melate, Revancha y Revanchita paso a paso y revisar en tiempo real los números ganaddores.

¿A qué hora es el sorteo Melate 4149?

El sorteo se efectua en su horario habitual, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo se juega Melate?

Melate mantiene una mecánica directa. Cada jugador elige entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis esferas principales y una adicional destinada a definir premios secundarios. Un mismo boleto participa de forma simultánea en Melate, Revancha y Revanchita, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio con una sola jugada.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4149?

Los resultados oficiales se pueden consultar en el sitio web de la Lotería Nacional y en los puntos de venta autorizados. La plataforma digital cuenta con un verificador automático que permite ingresar la combinación del boleto y confirmar en segundos si existe algún acierto.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El boleto de Melate tiene un precio de 15 pesos. La modalidad Revancha añade un costo de 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos adicionales. Al participar en las tres opciones, la apuesta total es de 30 pesos.