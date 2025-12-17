Se cae Canva: alternativas que puedes usar

Opciones prácticas y gratuitas para crear diseños, presentaciones y contenido digital mientras se restablece el servicio

La caída de Canva tomó por sorpresa a miles de usuarios que dependen de la plataforma para crear diseños, presentaciones y publicaciones para redes sociales. Si el servicio no está disponible y necesitas continuar con tu trabajo, existen varias herramientas que pueden ayudarte a salir del apuro. Aquí te compartimos cuatro alternativas funcionales y fáciles de usar.

Alternativas en lo que regresa Canva

1. Adobe Express

Es una de las opciones más completas para diseño rápido. Ofrece plantillas para redes sociales, carteles, presentaciones y videos cortos. Cuenta con una versión gratuita y es ideal para quienes buscan un acabado más profesional sin complicarse.

2. VistaCreate (antes Crello)

Esta plataforma es muy similar a Canva en cuanto a interfaz y funcionamiento. Dispone de miles de plantillas prediseñadas para distintos formatos y permite editar de manera intuitiva, incluso si no tienes experiencia en diseño.

3. Figma

Aunque está más orientada al diseño de interfaces y trabajo colaborativo, Figma también puede usarse para crear gráficos, presentaciones y contenidos visuales. Es especialmente útil si trabajas en equipo y necesitas editar en tiempo real.

4. Microsoft Designer

La herramienta de diseño de Microsoft integra funciones de inteligencia artificial para crear imágenes y diseños a partir de texto. Es una buena alternativa para publicaciones rápidas y contenido para redes sociales, además de integrarse con otras apps de Microsoft.

Mientras Canva restablece su servicio, estas plataformas pueden ayudarte a no frenar tus proyectos y seguir creando contenido de manera eficiente.