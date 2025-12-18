Horacio Beamonte anuncia que fue desahuciado por sus doctores: ¿Qué enfermedad tiene el actor? (IG: Horacio Beamonte)

Horacio Beamonte anunció que fue desahuciado por sus doctores y que no se someterá a ningún tratamiento como quimioterapia, tras ser diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia, un tipo agresivo de cáncer de la sangre y la médula ósea.

“Estoy con mi fe y mi esperanza”, señaló el actor de Como dice el dicho en entrevista con TV Notas.

“Cuando salí del hospital me dijeron que, si no tomaba las quimioterapias, tendría entre cuatro y ocho meses de vida. Ya estoy en el ocho; seguimos esperando en Dios, que es el único que decide cuándo me va a llevar. Pueden decir ocho meses, tal vez viva nueve, diez, once o doce años, quién sabe; solo Dios sabe”, expresó el actor mexicano, de 48 años de edad.

¿Qué enfermedad tiene Horacio Beamonte y cuáles son sus síntomas?

El actor de Como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe y telenovelas como Destilando amor fue desahuciado debido a una leucemia linfoblástica aguda con cromosoma Filadelfia.





¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda y por qué es una enfermedad de alto riesgo?

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un cáncer de la sangre y de la médula ósea que se caracteriza por la proliferación acelerada de linfoblastos, células inmaduras que desplazan a las células sanguíneas normales. Es la neoplasia maligna más frecuente en la infancia, aunque también afecta a adultos.

El análisis de la UNAM se enfoca en la LLA con cromosoma Filadelfia positivo, una alteración genética asociada a un comportamiento más agresivo de la enfermedad y a un pronóstico menos favorable.





Síntomas de alerta: cómo se manifiesta la leucemia linfoblástica aguda

Entre los principales síntomas se encuentran cansancio extremo, palidez, fiebre persistente, infecciones frecuentes, sangrados o moretones sin causa aparente, dolor óseo y aumento de ganglios linfáticos.

Estas señales aparecen cuando las células leucémicas invaden la médula ósea e interfieren con la producción normal de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.





Diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda

El diagnóstico se confirma mediante un aspirado de médula ósea, en el que se identifica la presencia de más del 20% de linfoblastos.

Este estudio se complementa con citometría de flujo, inmunofenotipo y pruebas genéticas y moleculares.

La detección del cromosoma Filadelfia, a través de estudios citogenéticos y PCR, es fundamental para definir el riesgo del paciente y el tipo de tratamiento a seguir.





¿La leucemia de la que fue diagnosticado el actor Horacio Beamonte produce metástasis?

A diferencia de los tumores sólidos, la LLA no genera metástasis clásicas.

Sin embargo, las células leucémicas pueden infiltrarse en distintos órganos a través de la sangre.

Los sitios de mayor compromiso incluyen el sistema nervioso central, hígado, bazo y testículos, lo que puede agravar el cuadro clínico si no se trata oportunamente.





Tratamientos actuales: cómo se combate la leucemia linfoblástica aguda

El tratamiento estándar combina quimioterapia intensiva con terapias dirigidas. En los casos con cromosoma Filadelfia positivo, se emplean inhibidores de la tirosina quinasa, como el imatinib, que actúan directamente sobre el gen BCR-ABL.

En pacientes con alto riesgo o recaída, puede indicarse un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, además de terapias de soporte para controlar infecciones y otras complicaciones.





¿Qué posibilidades de supervivencia tiene una persona diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda?

La LLA con cromosoma Filadelfia positivo se asocia a una mayor probabilidad de recaída y menor supervivencia en comparación con otros subtipos.

No obstante, estudios de la UNAM señalan que la incorporación de terapias dirigidas ha mejorado de forma significativa la respuesta al tratamiento y las expectativas de vida de los pacientes.



