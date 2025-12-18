Kristin Cabot, la mujer del Coldplay kiss cam cuenta su verdad sobre el beso viral

Kiss cam en concierto de Coldplay capta momento incómodo del CEO Andy Byron Crédito: X

Sin duda, uno de los momentos que pasarán a la historia este 2025 es el momento más incómodo que vivió Kristin Kabot en julio pasado, durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium en Boston, cuando la “kiss cam” destaparía un episodio oculto (al menos hasta ese momento) de su vida privada. Un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que, en palabras de los implicados, “les destrozó la vida”.

Ahora, Cabot, se ha dicho lista para hablar de lo sucedido y compartir cómo ese breve momento impactó su vida, familia y carrera profesional en una extensa entrevista con The New York Times.

¿Qué pasó en el concierto de Coldplay y la kiss cam?

Lo que comenzó como una noche de música, tequila y baile se transformó en un episodio viral que cambió radicalmente el rumbo de la vida de Cabot. Durante el concierto, la pareja apareció en el gran jumbotron cuando la cámara los enfocó durante lo que parecía un momento de cercanía. La reacción inmediata —Byron agachándose y Cabot cubriéndose el rostro— no impidió que el clip fuera grabado, compartido en redes y sumara más de 100 millones de reproducciones.

Lo que comenzó como una noche de música, tequila y baile se transformó en un episodio viral que cambió radicalmente el rumbo de la vida de Cabot. Durante el concierto, la pareja apareció en el gran jumbotron cuando la cámara los enfocó durante lo que parecía un momento de cercanía. La reacción inmediata —Byron agachándose y Cabot cubriéndose el rostro— no impidió que el clip fuera grabado, compartido en redes y sumara más de 100 millones de reproducciones.

Según Cabot, ella y Byron no mantenían una relación sentimental antes de esa noche: ambos estaban en proceso de separación de sus respectivos matrimonios y, según ella, su beso fue espontáneo tras haber bebido un par de cócteles. Fue el primer y único beso entre ellos, una experiencia que jamás imaginaron sería proyectada ante miles de personas.

Esto dijo Cabot en la entrevista

Ambos ejecutivos se enfrentaron a una ola de cometarios en redes sociales, y en cuestión de días tanto Cabot como Byron renunciaron a sus cargos en Astronomer tras lo ocurrido. Más allá de perder sus empleos, Cabot relata que su vida se vio sacudida por un cúmulo de experiencias dolorosas.

Por ejemplo, Cabot comenta que recibió centenares de llamadas diarias y entre 50 y 60 amenazas de muerte que afectaron tanto su bienestar como el de su familia. Aunado a ello, su información personal fue difundida en redes, lo que aumentó la ansiedad y la sensación de vulnerabilidad.

De la mano de ello, sus hijos llegaron a temer por su seguridad debido a los ataques y el ruido mediático que rodeó el caso.

“Lo que un instante antes era alegría, alegría… se convirtió en terror”, recordó Cabot al describir el momento en que aparecieron en la pantalla y comenzaron a darse cuenta de lo que se venía encima.

Luego de comentar dichas problemáticas, Cabot dijo que ha asumido parte de la responsabilidad por lo sucedido y describe su decisión como un error tras haber bebido y dejarse llevar por el ambiente festivo. “Tomé una mala decisión y pagué el precio”, dijo, reconociendo que el episodio le costó su carrera profesional.

Cabot ha asumido parte de la responsabilidad por lo sucedido y describe su decisión como un error tras haber bebido y dejarse llevar por el ambiente festivo. “Tomé una mala decisión y pagué el precio”, dijo, reconociendo que el episodio le costó su carrera profesional.

En sus propias palabras, Cabot espera que su experiencia sirva para fomentar mayor empatía y comprensión en el mundo digital. Y es que, unos segundos en exposición digital pueden ser suficientes para acabar con nuestras vidas, como si fuese un capítulo de The Black Mirror.