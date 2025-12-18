Nuevas investigaciones sobre el asesinato de Mario Pineida: fue un “atentado en su contra”

La muerte de Mario Pineida ha conmocionado a todo Ecuador Especial

La tarde de ayer, miércoles 17 de diciembre, Ecuador se vio envuelto en un suceso que se hizo mediático por lo terrible de su contexto: el homicidio del jugador Mario Pineida. Al paso de las horas las investigaciones se encuentran en curso y ya hay nuevos hallazgos que apuntan a que este hecho se trató de un ataque orquestado.

¿Qué pasó con Mario Pineida?

Los hechos sucedieron la tarde del pasado miércoles en el sector Samanes 4, en la parte norte de Guayaquil. Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club, se encontraba en compañía de dos mujeres en las instalaciones de una carnicería cuando, repentinamente, hombres armados llegaron en una motocicleta y abrieron fuego contra el establecimiento.

Las dos mujeres resultaron heridas, mientras que el jugador cayó al suelo, donde minutos después perdería la vida a causa de los impactos de bala.

Por su parte, el club Barcelona SC confirmó la lamentable noticia a través de un comunicado en redes sociales, en el que señala que: “Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y nos enluta como familia barcelonista”.

¿Qué se sabe sobre el homicidio de Mario Pineida?

De acuerdo con la información publicada por el medio Expreso, el lamentable suceso ocurrió alrededor de las 15:53 horas (hora local) y se tiene la teoría de que los homicidas venían siguiendo a Mario Pineida y sus acompañantes, quienes serían su pareja y su madre.

Asimismo, se sabe que la mujer, quien era su pareja, también falleció debido a las heridas. La única sobreviviente fue la madre de Pineida, quien sufrió una herida superficial en la cabeza, pero no comprometió su vida; ella se encuentra fuera de peligro.

“Se puede decir que sí fue un ataque dirigido. De lo que hemos podido conversar con testigos, dos hombres a bordo de dos motocicletas llegaron al sitio para victimar”, señala la declaración oficial de las autoridades ecuatorianas que llevan el seguimiento de este caso.

No obstante, aún no se aclaran las circunstancias que habrían propiciado este ataque. Es decir, aún se investigan los vínculos del jugador con algún posible agresor, grupo delictivo, o cualquier otra persona sospechosa que haya orquestado el homicidio, o bien, si sólo se trató de un intento de asalto.

Los atacantes lograron huir en la motocicleta, por lo que hasta el momento aún no hay detenidos.

¿Quién fue Mario Pineida?

Nacido el 6 de julio de 1992 en Santo Domingo de los Tsáchilas, Pineida forjó una carrera sólida en el fútbol ecuatoriano y también internacional. Su habilidad como lateral ambidiestro lo llevó a consagrarse en clubes de importancia, como Independiente del Valle, El Nacional y, especialmente, Barcelona SC, donde se ganó el cariño de la afición por su entrega, calidad y carácter en el campo. +

Durante su trayectoria, Pineida también tuvo experiencias fuera de Ecuador, destacando su paso en el Fluminense de Brasil, donde compitió en 2022, y su participación en la selección nacional de Ecuador, con la que representó a su país en diversos compromisos internacionales, incluidos torneos oficiales de selecciones.