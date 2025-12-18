¿Qué pasó con Christina Chambers? policía investiga muerte de periodista deportiva y su esposo

Encuentra el cuerpo de Christina Chambers junto al de su esposo La periodista deportiva Christina Chambers

Una mañana que arrancó con normalidad terminó en tragedia para una familia y conmocionó al mundo del periodismo deportivo. La periodista Christina Chambers, conocida por su trabajo frente a las cámaras cubriendo deportes en Estados Unidos, fue encontrada sin vida junto a su esposo, Johnny Rimes, en su domicilio en Hoover, Alabama, mientras su hijo de 3 años logró sobrevivir ileso al desgarrador suceso.

El hallazgo, reportado por las autoridades locales alrededor de las 9 de la mañana del miércoles 17 de diciembre, fue hecho por un familiar que acudió a la vivienda al no obtener respuesta de la pareja tras varios intentos de comunicarse. Según informó la policía, ambos adultos presentaban heridas de bala cuando fueron encontrados conscientes en el piso de la casa, lo que derivó en que se declarara su fallecimiento en el lugar.

Mientras tanto, el pequeño que se encontraba con ellos fue hallado ileso y fuera de peligro, aunque se desconoce si estaba dormido o consciente al momento de que ocurriera el suceso. Este detalle, aunque alivia parcialmente el dolor de la noticia, subraya la dimensión humana de una tragedia que sacude a quienes conocían a la familia y a quienes siguieron la trayectoria de Chambers.

¿Qué se sabe del homicidio de Christina Chambers?

Aunque la investigación aún está en curso y las autoridades no han detallado oficialmente las causas específicas detrás del deceso de la pareja, la versión preliminar apunta a un posible caso de asesinato o suicidio, según indicaron fuentes policiales y reportes preliminares de medios internacionales. En este contexto, las autoridades han señalado que no existe una amenaza pública asociada al caso, lo que sugiere que no se trata de un ataque externo hacia la comunidad.

Familiares y amigos han sido contactados por las autoridades para aportar testimonios y colaborar con las pesquisas. El Departamento de Policía de Hoover permanece activo en la investigación, aunque sin dar a conocer más detalles que puedan poner en riesgo la privacidad de quienes más cerca estuvieron de la pareja.

¿Quién era Christina Chambers?

Christina Chambers se ganó el respeto en el periodismo deportivo durante más de una década. Su carrera comenzó tras estudiar Periodismo e involucrarse en la cobertura de eventos deportivos y transmisiones locales. Chambers trabajó en varias estaciones de televisión regionales, destacando especialmente su paso por WBRC, una afiliada de Fox en Birmingham, Alabama, donde se convirtió en una voz conocida en la cobertura de fútbol americano y otros deportes.

Además de su labor en televisión, Chambers también colaboró con otras cadenas como Comcast Sports Southeast y dirigió programas deportivos que la hicieron querida tanto por sus colegas como por audiencias que apreciaban su profesionalismo y cercanía.

Tras dejar WBRC en 2021, Christina continuó vinculada al periodismo deportivo, incluido su trabajo en medios educativos y comunitarios, donde compartió su experiencia con nuevas generaciones interesadas en la comunicación deportiva.